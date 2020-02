VOZAČI, OPREZ: Ima raskvašenog snega na kolovozima

BEOGRAD - Na putevima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima dok snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Valjeva, Vranja, saopštili su jutros JP "Putevi Srbije".

Tokom noći snežnih padavina bilo i u jugoistočnim krajevima Srbije na području Zaječara i Negotina, gde u planinskim predelima ima mestimično raskvašenog snega po putu.

Stanje na putevima u Srbiji, jutros u 5.14 časova, bilo je sledeće: Najopterećeniji putni pravci I prioriteta/A kategorije održavanja - deonice na kojim ima snega i preporučuje se oprezna vožnja: I B-29, Granica PZP Užice/Novi Pazar - Sjenica - Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-36, Paraćin - Boljevac - Zaječar - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-40, Vladičin Han - Surdulica - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm II A-231, Vlasinsko Jezero - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm II A-203, Doljeviće - Pazarište - Tutin - Mehov krš, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-210, Jošanička Banja - Kopaonik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-21, Granica PZP Požega/Ivanjica (Divljaka) - Ivanjica - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar (Javor), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm Na ostalim putnim pravcima I prioriteta/A kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Valjeva, Vranja, Zaječara.

Na državnim putevima II prioriteta/B kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Požege, Vranja, Zaječara.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta/C kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Požege, Vranja, Zaječara.

Magle ima na sledećim putnim pravcima: I B-36 Paraćin - Bol?evac - Zaječar - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka) II A-161 Žagubica - Borsko jezero II A-222 Kalna - Jabučko ravnište.

Oprez zbog mogućeg slabog jutarnjeg mraza

U proteklom periodu su uslovi za vožnju, vremenske prilike i temperature bile više nalik prolećnim, ali promena vremena i naglo zahlađenje koje je donelo nove padavine proteklog dana, promenilo je uslove i otežalo odvijanje saobraćaja na putevima širom naše zemlje, saopštio je Auto moto savez Srbije.

Vozačima vožnju u jutarnjim časovima može otežavati slab mraz i povremeno jači udari vetra, dok se u kotlinama mogu susretati sa maglom. Teretna vozila na Batrovcima se zadržavaju četiri sata, a na Horgošu jedan sat.

(Kurir.rs/Tanjug)

