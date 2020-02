TOPLA NEDELJA, PA PREOKRET, NAŽALOST! Evo kakvo nas vreme čeka u 7 prvih martovskih dana!

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplije, kasnije popodne na severozapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mestimicno kiša, a na visokim planinama sneg.

Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata i planinama povremeno i jak južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od -2 na jugu i jugoistoku Srbije do 6 C na jugu Banata, a najviša od 13 do 17 C, saoštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 6 C, a najviša oko 17 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 8. marta: U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i toplo, u košavskom području i na planinama vetrovito, sa umerenim i jakim, a na jugu Banata povremeno i olujnim, južnim i jugoistočnim vetrom.

Kiša, a na visokim planinama sneg, očekuje se u ponedeljak pre podne, a zatim i u utorak u drugom delu dana, prvo na jugozapadu, zapadu i severu Srbije.

Od srede umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa padavinama - u nižim predelima kisa, a u brdsko-planinskim sneg.

