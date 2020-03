OTADŽBINA ZOVE: Vojne škole za sve koji vole uniformu i svoju državu

Vrhunsko obrazovanje, odlični uslovi školovanja, besplatan smeštaj, hrana, literatura, mnogobrojni sportski sadržaji, prijatelji za ceo život, siguran posao nakon završetka školovanja, ali i čast da budete vojnik u stroju otadžbine... Sve to, ali i mnogo više budućim učenicima i studentima nude vojne škole Srbije.

Vojna akademija (VA) ove godine primiće 177 kadeta na šest studijskih programa, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije upisaće njih 25 na studije medicine, Vojna gimnazija primiće 105 učenika u prvi, 15 u drugi i 10 u treći razred, dok će se u Srednjoj stručnoj vojnoj školi biti prijem 50 učenika.

Potpukovnik Srđan Starčević, nastavnik na katedri društvenih nauka na VA, objašnjava da je potrebno biti razvijena ličnost, ali i imati vrhunsku stručnu spremu u oblasti vojnih nauka da bi neko postao oficir Vojske Srbije, a zatim i komandant vojnih jedinica.

- Studijski programi VA namenjeni su ambicioznim mladim ljudima koji žele i mogu da vode i predvode ljude, a taj posao ne možete poveriti svakome. Naša selekcija je u tom smislu dosta stroga i imama pet nivoa: test znanja iz matematike, provera fizičkih sposobnosti, psihološka procena, zdravstveni pregledi i bezbednosna provera. Na VA kadete čekaju predmeti koji imaju dobar balans, ne samo teorije i prakse nego su i raznovrsni i zauzimaju široku lepezu znanja, od matematike, fizike, elektrotehnike i vojne geografije, preko istorije, sociologije, psihologije, do taktike, naoružanja i nastave gađanja, vojne topografije... Dajemo široko obrazovanje i gradimo svestrane ličnosti - kazao je Starčević.

Načelnik Vojne gimnazije kapetan fregate Miroslav Ćitić objašnjava da ova vaspitnoobrazovna ustanova školuje i priprema kadar za nastavak školovanja u VA.

- Radom nastavnika i oficirskog kadra utiče se i na poboljšanje motivacije učenika i to doprinosi njihovom uspehu kao budućih kadeta na VA. Od 2019. uveli smo nastavni plan i program koji odgovara gimnaziji opšteg smera, ali imamo i specifične vojne sadržaje u poput: vojne obuke, osnova taktike, strojeve obuke... Naši učenici, takođe, imaju posebne oblike nastave, poput obuke u skijanju i plivanju - rekao je kapetan Ćitić.

Potpukovnik Srđan Blagojević objasnio je da uslovi za upis na Vojnu akademiju nisu laki, ali svi oni koji istinski vole uniformu i svoju državu, uz svoju ličnu pripremu, mogu tom izazovu da se predaju i da probaju da upišu vojne škole.

- Za vojne škole tradicionalno vlada veliko interesovanje. Ove godine obeležavamo 170 godina vojnog školstva, što samo po sebi govori o mestu i ulozi koje vojno obrazovanje ima u Srbiji. Naši kadeti mogu se usavršavati i na civilnim fakultetima. Svake godine vlada sve veće interesovanje i među devojkama, koje se sve lakše opredeljuju da konkurišu za upis u vojne škole - kazao je Blagojević.

Upis u vojne škole ove godine odvija se pod sloganom: „Čast, znanje, Srbija“.

Đurđina Miletić treća godina Medicinskog fakulteta VMA ZA SVE KOJI ŽELE DINAMIČAN ŽIVOT

foto: Zorana Jevtić

Otac mi je policajac i to je uticalo da od malih nogu zavolim svoju zemlju, u kojoj želim da ostanem, a VMA je spojila ljubav prema otadžbini s onom prema medicini. Mnogo sam želela da upišem baš ovaj fakultet i svi su ponosni na mene. Ovo je poziv za one koje žele dinamičan život jer je svaki dan različit i ispunjen brojnim aktivnostima. Prednost je to što smo svi zajedno, učimo, idemo na sport i u pozorište. Sve nam je obezbeđeno, a na nama je samo da se posvetimo nauci i onome što volimo. Veliki je izazov i uvek morate da budete spremni u slučaju da dođe do nekih nepredviđenih situacija. Morate da lečite kolege, ali i u slučaju potrebe da branite otadžbinu.