KAUCIJA ZA PAKOVANJA OD PLASTIKE, METALA I STAKLA: Ambalaža za mleko i sok moći će da se vrati bilo gde

Za plastične flaše od vode, sokova, jogurta, kao i staklenu ambalažu i konzerve za jednokratnu upotrebu, građani bi ubuduće morali da plaćaju kauciju prilikom kupovine, a proizvod kupljen u jednoj prodavnici moći će da se vrati u bilo kojoj drugoj!

Ako novi predlog zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, o kome javna rasprava traje do 12. marta, bude usvojen, građani će morati da čuvaju plastična, metalna i staklena pakovanja kako bi mogli da povrate novac koji su dali za kauciju. Iako se spekulisalo da će najveći problem predstavljati to što potrošači neće moći da vraćaju pakovanja na prodajno mesto na kome su kupili proizvod, nego na one lokacije gde postoje tehnički uslovi za to, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Filip Abramović objašnjava za Kurir šta je zapravo istina:

- Ako smo proizvod kupili u jednoj prodavnici, naravno da ne moramo da ga vratimo baš u toj, već ćemo moći da ga vratimo u bilo kojoj drugoj ako poželimo. To će biti jedinstveni operativni sistem naše države za sakupljanje otpada. Cilj nam je da čitava teritorija zemlje bude pokrivena sistemima u kojima će moći da se vrati plastična, staklena i metalna ambalaža i za nju da se dobije povraćaj novca.

