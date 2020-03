OTVOREN TAJNI ARHIV NAJKONTROVERZNIJEG PAPE: Konačno će se otkriti istina o Stepincu i ZLOČINIMA NAD SRBIMA u Jasenovcu

Tajni arhiv o najkontroverznijem papi - Piju XII, koji se optužuje da je ostao nem tokom Holokausta, kao i da je sarađivao s nacistima i sa NDH, na čijem čelu je bio Ante Pavelić, a duhovni vođa ozloglašeni kardinal Alojzije Stepinac, konačno je juče otpečaćen i otvoren u Vatikanu!

Istoričarima i istraživačima dostupno je više od 16 miliona stranica iz vremena pontifikata kontroverznog pape Pija XII, koji je na čelu Rimokatoličke crkve bio od 1939. do 1958.

Teme o kojima se očekuju saznanja su, na prvom mestu, Drugi svetski rat, Holokaust, nemačka okupacija Italije, atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki u Japanu, osnivanje NATO i Varšavskog pakta... Sagovornici Kurira kažu da je za našu istoriju važno da otvorene arhive pokažu ko je šta radio i ko je šta znao o zločinima nad Srbima u Jasenovcu tokom Drugog svetskog rata, kao i o posetama Stepinca Svetoj stolici.

foto: Profimedia

Rezultati se tek očekuju

Pristup bogatoj dokumentaciji unapred je zatražilo 200 istraživača, a među onima kojima je to dozvoljeno nalazi se i srpski istoričar Milisav Đoković.

- Arhiv će biti otvoren u narednom periodu, videćemo neke stvari tek kad mu se detaljno pristupi. Konkurisao sam da pregledam dokumenta, dobio sam akreditaciju i imaću pristup arhivu o papi Piju XII - rekao je Đoković za Kurir.

Prema procenama svetskih istoričara, prvi ozbiljni rezultati ovih istraživanja očekuju se tek u narednih tri do pet godina. Istoričar Ljubodrag Dimić rekao je za Kurir da još ne znamo šta ćemo dobiti otvaranjem ovog arhiva.

- Ne znamo koliko su ti arhivi i dokumentacija prepakivani, ne znamo da li je nešto uništeno, šta je sačuvano, ne znamo šta je eventualno falsifikovano. Ali, bez obzira na to, otvaranje ovih dokumenta je dobro. Mislim da će se videti više, a da li će se videti bolje, to će vreme pokazati - naveo je Dimić i dodao da se plaši da ovde nije reč o tome da se stigne do istine o Stepincu i papi Piju, već da se opravdaju njihovi postupci za vreme rata.

Istoričar Milan Koljanin kazao je za Kurir da će dokumenta u arhivu biti veoma zanimljiva, s obzirom na to da postoje krupne praznine u našim saznanjima o ulozi Rimokatoličke crkve:

Jasnija slika

- Nama je najvažniji izveštaj papskog legata iz Zagreba i NDH, izveštaj o posetama Stepinca Vatikanu, o korespondenciji između NDH i Svete stolice. Ne mogu brzo očekivati neka senzacionalna otkrića, ali s vremenom će to bitno upotpuniti našu sliku.

NAJVAŽNIJE ČINJENICE Saznanja o ključnim temama Drugi svetski rat

NDH - logori za Srbe

Holokaust

nemačka okupacije Italije

atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki u Japanu

osnivanje NATO i nastanak Varšavskog pakta

ČINJENICE O Stepincu foto: Profimedia Rođen 1898, umro 1960.

Zagrebački nadbiskup od 1939.

Osuđen 1946. zbog saradnje sa ustašama, ostatak života proveo u kućnom pritvoru i u zatvoru

Član Sabora i vojni vikar NDH

Predsedavao komitetom za prisilno prekrštavanje Srba

Dobio orden za zasluge NDH

Poznat po antisemitizmu i podržavanju NDH, u kojoj je ubijeno više od milion ljudi, od kojih je najveći broj Srba O papi Piju XII foto: Profimedia 2. marta 1876. rođen papa Pije XII, kao Euđenio Pačeli

2. marta 1939. izabran za papu

Najpoznatiji po konkordatu između Vatikana i nacističke Nemačke 1933.

Mnogi ga kritikovali što nije osudio Holokaust

Postoje dokazi da je papa Pije XII znao za nacističko „konačno rešenje“ - njihovu nameru da istrebe Jevreje

Istoričari smatraju da je poljski ambasador u Vatikanu obaveštavao papu o nacističkim zlodelima

Pije XII je više upozoravao na komunizam nego na nacizam

Pacovski tunel POMAGAO USTAŠKIM GLAVEŠINAMA? Kroz Vatikan je prolazio „pacovski tunel“ kojim su od pravde, između ostalih, pobegle i ustaške glavešine. Organizovao ga je sveštenik Krunoslav Draganović. I sam Ante Pavelić je zahvaljujući „katoličkim vezama“ pobegao od suda, kao i mnogi drugi zlikovci, prenosi Index.hr. Za zločine ustaškog režima Pije XII je, takođe, morao da zna. Zanimljivo će biti da se vidi i šta je papa sve znao i mislio, pogotovo u svetlu napora da se Alojzije Stepinac proglasi svecem.

Kurir.rs/ Mina Branković Foto: Profimedia

Kurir