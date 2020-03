DVOJE SRBA SA JAPANSKOG KRUZERA UŽIVA U IZOLACIJI: Svaki dan stižu pršuta, rakija i vino, kad izađu čeka ih kafana!

U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, u „Torlaku“ je do juče ujutru testirano 45 osoba i svi su bili negativni. A negativni su i Dragan Šević Šeli i supruga mu Svetlana iz Blaznave kod Topole, putnici s kruzera „Dajmond princes“, koji su i dalje u izolaciji na Infektivnoj klinici KCS u Beogradu.

Oni dane prekraćuju i tako što im Dragan Jovanović, poslanik i predsednik SO Topola, šalje svakodnevno dobre pakete hrane.

- Šalje im pršutu, rakiju i vino, da imaju pravu srpsku hranu dok ne izađu. A kad izađu, ima u kafani i doček da im pravim, cela Topola da dočeka heroje s kruzera - rekao je za Kurir Jovanović.

Prebrodio izolaciju... Vladan Čolić foto: Instagram

A Šapčanin Vladan Čolić proveo je tri dana u izolaciji na infektivnom odeljenju šabačke Opšte bolnice „Dr Laza K. Lazarević“ na povratku iz Tajlanda. Posle tri dana neizvesnosti potvrđeno je da se reč o sezonskom gripu, nakon čega je pušten kući.

- Imao sam temperaturu i groznicu, a kako dugo nisam bio bolestan, a imam i problem sa alergijskom astmom, otišao sam do Hitne. Kad je doktorka čula da sam bio u Tajlandu, smestila me je u izolaciju. Osoblje je bilo veoma ljubazno, kao i doktor specijalista. Delovalo mi je da su spremni za sve, nisu paničili, već su mi lepo objasnili proceduru i to me je umirilo. Bili su neobično obučeni i to je izgledalo kao u nekom filmu. Posle 24 sata su mi objasnili da nije u pitanju korona, iako su na društvenim mrežama mnogi širili dezinformacije - rekao je za Kurir Čolić i dodao da je ovo situacija kao i sa drugim, ptičjim, svinjskim i ostalim vrstama gripa.

UMRLO 3.000, ZARAŽENO 90.000 U SVETU pod nadzorom bilo 39 građana na jugu Srbije

u Hrvatskoj potvrđen osmi slučaj zaraze

u Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom 121 osoba

u Crnoj Gori pod nadzorom 340 osoba, 240 u Podgorici

Evropski centar za prevenciju bolesti podigao je procenu rizika od širenja koronavirusa u EU sa srednjeg na visok

Muhamed Mirmuhamadi (71), savetnik iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, umro od korone

Kina zatvorila terensku bolnicu u Vuhanu zbog smanjenja broja novih slučajeva

zvaničnik vlade Lombardije zaražen

prvi slučaj u Rimu

„Korijan er“ otkazao letove na liniji Seul-Zagreb

prvi test vakcine protiv COVID-19 za tri-četiri meseca, najavio portparol SZO Tarik Jašarević

prvi slučaj u Rusiji, Indoneziji, Jordanu

