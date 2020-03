PAŽNJA, RADOVI NA PUTU: Vozači povedite računa ako krenete ovim putnim pravcima

Na auto putu E-75, petlja Novi Sad- petlja Ostružnica, u toku su radovi na redovnom održavanju kišne kanalizacije, do 20. marta, od 07 do 17 časova, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, saopstili su "Putevi Srbije. Auto - put E-75, petlja Brestovac, radovi na rušenju stare naplatne stanice i izgradnji nove bočne naplatne stanice, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorena petlja "Brestovac", do 20. marta.

Preporučeni alternativni putni pravac iz pravca Niša ka Leskovcu, kao i iz pravca Preševa ka Nišu je petlja "Doljevac" za sve kategorije vozila. Auto-put E-763, u tunelu Veliki Kik, smer Čačak - Beograd, za saobraćaj zatvorena preticajna saobraćajna traka zbog radova na oštećenju sistema za odvodnjavanje. Saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom.

Beograd-Pančevo, na Pančevačkom mostu, radovi na sanaciji oštećene mostovske ograde, do sutra, od 09.30 do 14.30 časova. Saobraćaj će se odvijati levom slobodnom saobraćajnom trakom. Obrenovac - Beograd, radovi na sanaciji klizišta "Duboko", do 02. aprila. U toku izvođenja radova vršiće se povremene obustave saobraćaja u trajanju od po tri minuta u jednom smeru.

Raška-Novi Pazar, (ulaz u Novi Pazar), radovi na sanaciji mosta, do 20. aprila. Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora, kaže se u saopštenju JP "Putevi Srbije".

