KAKO VODITI LJUBAV U DOBA KORONE: Volite se, ali se i zaštitite

U Srbiji i dalje nema nijednog registrovanog slučaja obolevanja od koronavirusa, ali strah od potencijalne zaraze toliko se proširio nekim delovima sveta da su pojedini lekari u Velikoj Britaniji počeli da savetuju građane da prikoče sa seksom.

- Budući da je ovo novi virus, ne znamo tačno kako se infekcija prenosi sa osobe na osobu. Epidemiolozi savetuju da izbegavamo kontakt sa osobom koja je zaražena ili se sumnja da ima virus. Seks sa osobom koja je zaražena koronavirusom ili je u izolaciji nije preporučljiv - izjavila je za engleske medije doktorka Simran Deo i dodala: - Zasad ne postoje dokazi da se koronavirus prenosi telesnim izlučevinama poput sperme, ali je uvek dobra ideja da koristite kondom kako biste se zaštitili od drugih infekcija.

Urolog i seksolog prof. dr Aleksandar Milošević kaže za Kurir da svaki kontakt, i verbalni i seksualni, može da dovede do prenošenja kapljične infekcije kakva je koronavirus. - Savet jeste da se takvi kontakti ograniče, ali nikako ne bih preporučio uzdržavanje i od verbalnih i od seksualnih kontakata, jer bi nam se ionako oronula komunikacija u tom slučaju još pogoršala. Važno je da se pazi s kim se ima kontakt i da se to nikako ne radi sa ljudima koji su u fazi infekcije, imaju simptome gripa ili dolaze sa zaraženog područja, kao ni sa onima koji su generalno promiskuitetni. Ne izbegavajte seksualni kontakt, on je neophodan za ljudski rod, samo pažljivo birajte partnere i sredstva zaštite - posavetovao je dr Milošević za Kurir.

Kako navode u Ministarstvu zdravlja, do juče je u laboratoriji Instituta „Torlak“ testirano ukupno 45 osoba i svi nalazi su bili negativni.

PREDVIĐENO koronu je u horor romanu predvideo pisac Din Kunc još 1981, nazvavši virus „vuhan-400“

kruzer sa 1.200 ljudi iz Hamburga zarobljen u luci u Norveškoj jer se sumnja da je dvoje putnika zaraženo

u Hrvatskoj potvrđen deveti slučaj

papa Franja negativan na koronu

Tviter je apelovalo na svoje radnike u Hongkongu, Japanu i Južnoj Koreji da rade od kuće

lider kulta u Južnoj Koreji na čijim misama se proširila zaraza molio za oproštaj nakon što je vlast zatražila da bude optužen za ubistvo

Lažna vest BORDEL IPAK NIJE U IZOLACIJI Svet je šokirala informacija da je 86 osoba zarobljeno u izolaciji u jednom bordelu u Španiji nakon što se, navodno, ispostavilo da je jedna od radnica iz Vuhana zaražena koronavirusom, a da je tokom jedne noći imala nekoliko klijenata. Na kraju se ispostavilo da je vest lažna, tačnije da ju je objavio jedan satirični magazin.

