BRUKA! SRPSKE DIPLOME ISPALE IZ EVROPSKE ELITE: Naša zemlja izgubila status punopravnog člana

Srbija je izgubila status punopravnog člana Evropske asocijacije za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), a prosvetni sindikati kažu da je to samo još jedan dokaz ruiniranosti viskoškolskih institucija u Srbiji i da bi, ukoliko se stvari ne promene, to moglo dovesti do toga da srpske diplome ne budu priznate u inostranstvu!

Naša zemlja je dve godine bila pod nadgledanjem ENQA, a na sednici UO tog tela 20. februara odlučeno je da se Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT) ne vrati punopravni status u tom evropskom udruženju. NAT, iz kojeg dolaze akreditacije za sve naše visoke škole, fakultete i univerzitete, naredne dve godine ima status pridruženog člana. To znači da je Srbija i dalje izvan evropske elite, gde su članice EU i gde je do pre dve godine pripadala, te je sada u rangu Albanije, BiH, Makedonije...

Postdiplomci

Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS), kaže za Kurir da je bila šokirana prvo činjenicom da je Srbija izgubila status u ENQA, a onda i time da za dve godine taj status nije uspela da promeni. - Postavlja se veliko pitanje šta to znači za naše studente i naše diplome. Mi imamo mnogo mladih na postdiplomskim studijama u Evropi i veoma brine činjenica da bi mogli da imaju ogromne probleme s fakultetima i visokoškolskim institucijama koji se godinama ne rešavaju - kaže Jankovićeva i dodaje da je ovo još jedan pokazatelj da je naše obrazovanje u velikoj krizi. - Jedan od osnovnih problema je to što nemamo iste kriterijume za privatne i državne fakultete. Godinama su akreditacije masovno deljene privatnim fakultetima, a to nije bilo moguće potkrepiti stručnim kadrom - kaže Jankovićeva.

I Milorad Antić, predsednik foruma Srednjih stručnih škola, upozorava da će, ukoliko ne ispravimo greške u visokom školstvu, naše diplome postati drugorazredne: - Ne razumem zbog čega za dve godine propusti nisu mogli biti otklonjeni. Studenti su s pravom zabrinuti. Naši fakulteti nalaze se na livadama, nemaju odgovarajući kadar ni uslove, a akreditovani su. A i šta će im te diplome ako posle ne mogu da se zaposle u inostranstvu - zaključuje Antić.

Zanemarivanje

Sa druge strane, ministar prosvete Mladen Šarčević kaže za Kurir da je odluka ENQA došla kao posledica dugogodišnjeg zanemarivanja pitanja visokoškolskih institucija od prethodnih ministarstava. - Glavna primedba bila je ta što ne postoji nezavisno telo koje bi odlučivalo o žalbama u vezi s donošenjem akreditacionih odluka. Mi smo u skladu sa odlukama tog tela 2018. formirali NAT, ali potrebno je još vremena kako bi svi uslovi bili ispunjeni. Ovo u svakom slučaju ni na koji način ne utiče na validnost naših diploma, jer se tim pitanjem bave ENIC centri, druga tela koja nemaju veze sa ovom asocijacijom - kaže Šarčević.

NAT UGROŽENA NEZAVISNOST AKREDITACIJA NAT saopštava da je najvažnija primedba Borda ENQA bio žalbeni postupak, po kom Nacionalni savet za visoko obrazovanje može da promeni odluku o akreditaciji koju je doneo NAT. - Ocenjeno je da je time ugrožena nezavisnost donošenja akreditacionih odluka od strane NAT i nije ispunjen ESG standard, koji se odnosi na nezavisnost agencija - kažu u NAT i dodaju da „punopravno članstvo u ENQA nije predviđeno kao uslov za priznavanje stranih visokoškolskih diploma“: - Priznavanje naših diploma vršiće se na isti način kao i do sada, po kriterijumu ocene planova i programa po kojima su podnosioci zahteva za priznavanje diploma studirali.

ČINJENICE KAKO JE SVE TEKLO U februaru 2018. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (raniji KAPK) izgubila je status punopravnog člana ENQA

KAPK je stavljen u status „pod nadgledanjem“, uz mogućnost da otkloni primedbe i obnovi punopravno članstvo u roku od dve godine

U julu 2018. Vlada Republike Srbije formira novu instituciju: Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT)

U avgustu 2018. počinje s radom Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta („novi“ KAPK), koju je formirao NAT

20. februara 2020. na sednici Borda ENQA NAT, kao pravnom sledbeniku ranijeg KAPK, nije obnovljeno punopravno članstvo

