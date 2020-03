OPTUŽENI DOKTOR MIJAILOVIĆ TVRDI: Ništa nije tačno! Nije ugrađen nikakav stent, tražim ekshumaciju da to i dokažem

Prof. dr Milan Mijailović, koji je sa svojom sugrugom optužen da je prošle godine u Kliničkom centru u Kragujevcu pacijentu ugradio medicinski uređaj sa isteklim rokom upotrebe, tvrdi da uopšte nije ugradio sporni stent u pacijenta koji je kasnije preminuo.

- To ništa nije tačno, operacija se desila 27. marta 2019. godine. Pacijent u jako teškom stanju zbog srčane bolesti i tromba u mozgu, došao je u KC Kragujevac, a mi smo bili pozvani kao ekipa koja može da ukloni tromb iz mozga. To smo i uradili, nikakav stent nismo stavljali, niti smo ga koristili, niti se on koristi za takvu priliku. Mi smo samo aspirirali na jedan poseban kateter namenjen za to, uradili smo aspiraciju tromba i uradili kontrolno snimanje - kaže profesor Mijailović, koji je trenutno na privremenom radu u Podgorici.

On dodaje da je nakon toga pacijent prebačen na intenzivnu negu, gde su ga lečili drugi timovi lekara, a umro je nakon desetak dana.

- Na smrtovnici zvanični uzrok smrti je od srčane slabosti. To je sudsko-medicinski dokument. Tužiocu sa kojim smo razgovarali smo rekli da urade eskhumaciju i vide da li ima stent u glavi. To je metalni instrument koji ne može da propadne - rekao je doktor Mijailović u Jutarnjem programu.

On objašnjava i da to nije bio razlog njegovog otpuštanja iz KC Kragujevac, kao i da protiv njega i njegove supruge nisu podignute krivične prijave za izdavanje lažnih nalaza.

Doktor kaže da je sa direktorom KC Kragujevac imao samo poslovnu komunikaciju i to vrlo retko, ali da ga smenio sa mesta načelnika radiologije odmah po svom dolasku. On kaže da među njima nije bilo većih problema, ali i da nije u praksi da direktori kliničkih centara tuže svoje doktore.

(Kurir.rs)

