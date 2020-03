PORODICA STOJANOVIĆ I ADVOKATI: Sumnjamo da su policijski rukovodioci zaštitili nalogodavca ubistva advokata u Jagodini!

JAGODINA - Advokatska komora i porodica Stojanović obratili su predsedniku Srbije i premijerki Vlade Srbije, kao i nadležnim ministarstvima sa zahtevom da se odmah uhapse nalogodavci i izvršioci zločina nad mladim jagodinskim advokatom Nemanjom Stojanovićem, jer su zvanični rezultati istrage da je greškom ubijen, te da su na početku istrage 2017. godine ,,pojedini odgovorni ljudi iz PU Jagodina prekršili sve zakonske norme, kako bi zaštitili nalogodavce".

- Rezultati istrage su takvi da se znaju meta i nalogodavac, pa sigurno i izvršilac, ukoliko bi se na nalogodavca izvršio pritisak, jer on zna kome je to naložio i platio, stoji u apelu Advokatske komore.

Advokati, takođe, navode da su upoznati sa tokom tužilačke istrage.

- Naročito u pogledu postupanja pojedinih odgovornih ljudi iz PU Jagodina, koji su prekršili sve zakonske norme, kako bi zaštitili nalogodavce, stoji u apelu za postupanje Advokatske komore.

Policijske rekacije, međutim, na pismo advokata još uvek nema. - Oni su čoveka pustili, nisu napravili ni belešku, tako mi je otac ubijenog advokata rekao i ja mu verujem. Ne znam šta rade tamo, nesposobni su valjda. Taj načelnik iz Paraćina treba da bude odmah smenjen, on čovek nema pojma. Smenili su šefa kriminala, sada je neki novi, pričao sam sa njim i čovek se stvarno trudi i radi. Imali su čoveka, doveli su ga na razgovor i ništa, kaže predsednik Advokatske komore Zvonko Marković.

Nemanja Stojanović foto: Facebook Printscreen

Međutim, advokati veruju da je u jednom trenutku, mesec dana posle ubistva u oktobru 2017. godine, policija imala u rukama nalogodavca, ali da je pušten iz neobjašnjih razloga.

- To je to. Kada sam čuo da je nalogodavac pao na poligrafu, drao se u službenim prostorijama policije i psovao ih, rekao sam da u neko ranije vreme taj nalogodavac ne bi izašao odatle. Svi su ušli u kancelarije, a on se drao i vikao, psovao i oni su ga na kraju pustili. To je bilo posle mesec dana od ubistva. Metu M.T. su ispitivali ko bi mogao da ga ubije i on je rekao ko bi mogao, naveo je i razloge. Nalogodavac je poligrafu je na čista, školska pitanja pao i pustili su ga, a to je bio dovoljan razlog da se istraga nastavi u tom pravcu, kaže otac ubijenog advokata Milovan Stojanović, koji je dugogodišnji advokat i funkcioner komore.

On kaže da su za njega odgovorni svi u MUP Srbija, jer nije došlo od utrđivanja i otkrivanja nalogodavaca i izvršilaca.

