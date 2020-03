MINISTAR LONČAR: Potvrđen prvi slučaj koronavirusa u Srbiji! Muškarac (43) oseća se dobro, bio kod sestre u Budimpešti

BEOGRAD - Ministar zdravlja Zlatibor Lončar danas se u 10 časova vanredno obratio javnosti potvrdivši da je u Srbiji registrovan prvi pozitivan slučaj koronavirusa i da je to bilo samo pitanje sata.

On je naglasio da je konferenciju odmah sazvao, sat po saznanju za pozitivne rezultate, podsetivši na obećanje da će se država Srbija ponašati odgovorno i transparentno.

- Obećali smo da ćemo biti krajnje transparentni i da ćemo praktično u nultom vremenu obaveštavati javnost. Desila se stvar koju smo očekivali, što je bilo relano i pitanje sata kada će se desiti, a to je da imamo prvi pozitivan slučaj koronavirusa, rekao je Lončar.

Reč je o muškarcu (43) iz Subotice koji je u više navrata boravio kod sestre u Budimpešti, koja je imala simptome koronavirusa posle čega je i on osetio iste simptome - virusnu upalu pluća. On se, rekao je ministar, odmah odgovorno javio nakon čega je testiran i zbrinut posle pozitivnog rezultata. On zasad nema nikakve tegobe.

- Svoju decu je poslao kod babe i dede na selo i ostao samo sa suprugom koja mu je samo donosila hranu. Srećom, ovaj muškarac poneo se veoma odgovorno i stavio se u samoizolaciju, te tako minimizirao širenje virusa - dodao je Lončar.

Lončar kaže da je zaraženi muškarac u više navrata boravio u Budimpešti i da je imao simptome slične koronavirusu. Ministar je dodao i da se muškarac dobro oseća i da nema nikakve tegobe, kao ni njegova porodica, te da jutros čak nije ni imao temperaturu.

Lončar je rekao da je ova porodica pod nadzorom i da se prati, što je inače uobičajena procedura, te da razloga za paniku nema kao i da samo treba slušati struku.

Ministar je dodao da su službe već uzele nalaze svih osoba koje su sa njim bile u kontaktu i toku dana se očekuju rezultati tih analiza. Muškarac iz Subotice osetio je tegobe kad se vratio u Srbiju. Bio je odgovoran i samoizolovao se, te poslao decu na selo, tako da je ostao samo sa suprugom koja mu je donosila hranu. Podvrgnut je analizama i pre sat vremena su stigli rezultati testa i on je već u izolaciji u bolnici u Subotici, kazao je Lončar.

- Njegova supruga i deca se dobro osećaju i niko nema ozbiljnije zdravstvene tegobe - zaključio je Lončar.

