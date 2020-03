EPIDEMIOLOG KON: Još smo na početku prenošenja virusa

Mere koje preduzimamo usmerene su na usporavanje širenja virusa, rekao je danas epidemiolog Predrag Kon na konferenciji za novinare posle sastanka u Predsedništvu na temu koronavirusa.

Kaže da smo na početku prenošenja koronavirusa i da se tačno zna kako je neko zaražen i kako je došlo do obolevanja, a da se procenjuje da će uskoro doći do lokalne transmisije, kada će početi da obolevaju i oni koji su bili u kontaktu sa do sada 12 potvrđenih zaraženi ljudi koronavirusom.

Kon je rekao da epidemiolozi upravo dnevno prate neke od kontakata sa zaraženim i da je ogroman broj "nevidljivih ljudi" koji ispituju kontakte sa zaraženima i sprečavaju eksplozivni prenos.

"Mere koje su preduzete, preduzete su u cilju usporavanja prenošenja virusa. To je značajno da ne bi došlo do nagle eksplozije i obolevanja sa teškim formama. Ako uspemo da ga usporimo, imaćemo manje teških slučajeva i manje evetualno fatalnih", rekao je Kon.

Mera zabrane okupljanja sa manje od 100 učesnika u zatvorenom prostoru će, kaže Kon, doprineti sprečavanju širenja virusa.

Naveo je da je ta mera korisna u ovom trenutku, da će biti poteškoća u njenom sprovođenju, ali da će se njeni pozitivni rezultati uočiti kada se podaci uporede sa drugim zemljama gde je došlo do eksplozije virusa.

Na sastanku je, kaže, zauzet jedinstven stav da ne treba zatvarati škole jer, kako je objasnio, bolest nije pokazala tešku formu kod dece škoslkog uzrasta.

"Nastavićemo sa posebim praćenjem i respiratornih i obolenja sličnih gripu kod šolske dece, pratićemo izostajanje iz škole. Ako se primeti bilo šta što je povezano sa većim odsustvovanjem, ima smisla donositi mere zatvaranja škola", kaže Kon.

