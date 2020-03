NASTAVLJENO SUĐENJE JUTKI: Odbrana tvrdi da veštačenje ne može dokazati da je Jeličić slao poruke Mariji Lukić

KRUŠEVAC - Saslušanjem veštaka danas je, nakon dva odlaganja, nastavljeno suđenje bivšem predsedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću Jutki koji je optužen za seksualno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje na štetu tadašnje saradnice Marije Lukić. Nalaze veštaka, koji su pred sudom tokom trosatnog ispitivanja predstavili rezultate veštačenja telefona i sim kartica, različito tumače predstavnici optužbe i odbrane.

Ilustracija foto: Printscreen

Punomoćnik oštećene Marije Lukić, advokat Borivoje Borović rekao je novinarima nakon sudjenja da su predstavnici odbrane "danas kada je objavljeno da je Jutka slao poruke Mariji Lukić" izneli primedbe na veštačenje, koje nisu imali tokom veštačenja.

"Kada je rezultat došao danas, kada je objavljeno da je Jutka slao poruke Mariji Lukić, a pre svega koncentrancija je bila na poruci koja je citirana u optužnom predlogu, onda su počeli da postavljaju besmislena pitanja na šta imaju pravo, ali je sud strpljivo saslušao sve primedbe i odbio sve predloge", kazao je Borović.

Precizirao je da su veštaci danas, kada su obrazlagali veštačenje, kao validnost za dokaz te komunikacije, u dogovoru sa stručnim savetnikom i braniocima, izabrali koju poruku će da veštače.

"Utvrdili su da je ta poruka autentično primljena na mobilni telefon Marije Lukić, sa broja koji je poslao Jeličić. Vrlo je važno da su veštačeni aparati i da imejl koji pripada Lukić upravo taj označeni imejl na koji je dobijena poruka, sve drugo su bile spekulacije", kazao je Borović.

Najavio je da će u završnoj reči tražiti da se Jeličić najstrožije kazni, navodeći da je u međuvremenu stigla informacija da je on još dva puta osudjivan za neka druga krivična dela te da "kao funkcioner koji je sve vreme divljao u opštini mora da snosi posledice i da bude upozorenje ostalim nasilnicima koji se bahato ponašaju u skladu sa vlašću koji su prigrabili na nekim izborima". ;

Punomoćnik optuženog, advokat Zora Dobričanin Nikodinović, kazala je novinarima nakon suđenja da veštaci nisu utvrdili postojanje SMS komunikacije u ovom slučaju.

Ilustracija foto: Ana Paunković

"Veštaci su dobili naredbu da utvrde da li postoji SMS komunikacija između određenih brojeva telefona koje je koristio okrivljeni Jeličić i određenih brojeva telefona koje je koristila oštećena Marija Lukić. Veštaci nisu utvrdili postojanje ni jedne jedine SMS komunikacije između konkretnih brojeva telefona", kazala je ona.

Rekla je da se u telefonu koji je Marija Lukić dostavila na veštačenje nalaze nekakve SMS poruke, ali da se njihova autentičnost ne može utvrditi jer se autentičnost bilo koje telefonske komunikacije nesporno može utvrditi jedino preko zadržanih podataka u listinzima mobilnih telefonija, navodeći da su to rekli veštaci.

"Mobilni operateri podatke o razgovorima i drugim telefonskim komunikacijama zadržavaju 12 meseci, a to je odavno prošlo od izvršenja ovog krivičnog dela, ti podaci se ne mogu pribaviti. Činjenica je da je te podatke bilo moguće pribaviti u trenutku kada je Marija Lukić podnela krivičnu prijavu, zbog čega do toga nije došlo, to ne znam, ali definitivno, nakon veštačenja možemo da kažemo da ne postoji ni jedan jedini neposredan dokaz da je Milutin slao Mariji Lukić SMS poruke", navela je ona.

Ilustracija foto: Printscreen

Tokom suđenja veštak Aleksandar Šantić je rekao da nije bilo moguće utvrditi da li je bila ostvarena SMS komunikacija između bilo koja dva pretplatnička broja za koja je traženo veštačenje. On je objasnio da SMS komunikacija nije utvrdjena jer prethodno nije bilo moguće utvrditi pretplatnički broj sim kartica i da je kao nastavak forenzičkog veštačenja sproveden manuelni uvid u MMS poruke te je za konkretnu poruku utvrđeno postojanje takve komunikacije.

Za poruku "to nije tačno, krivo me shvataš, kao takav ja bih tebe pitao za tvoj posao. I sama znaš jedina moja glupost prema tebi da kada sam došao u opštinu da sam te malo poljubio" je, kako je naveo Šantić, uradjena validacija, što znači uvid na licu mesta, uz fotografisanje podataka do kojih se stiglo, tokom veštačenja kome su prisustvovale zainteresovane strane.

Veštak Andrej Miletić je rekao da je utvrđeno da je ta MMS poruka autentična iz samog uređaja jer o njoj postoje metapodaci u telefonu koje bi bilo nemoguće korigovati ili ubaciti bez oštećenja telefona koje bi bilo vidljivo.

Ilustracija foto: Printskrin / You Tube

Na kraju današnjeg ročišta optuženom i braniocima je uručen precizirani optužni akt, o kome će se optuženi izjasniti na narednom ročištu, zakazanom za 24. mart u 11.00 sati, kada bi trebalo da budu date i završne reči.

Ispred suda podršku Mariji Lukić i danas su dale predstavnice Mreže Žene protiv nasilja.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir