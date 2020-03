OVAKO ZARAĐUJU NA MUCI GRAĐANA: Trgovci deru ljude na koroni, maska koštala 20, a sad 200 dinara! FOTO

Pojedini trgovci u Srbiji koriste epidemiju koronavirusa da bi što više zaradili!

Tako su cene mnogih proizvoda poslednjih dana vrtoglavo skočile, a maske, koje su najtraženiji artikal, u nekim beogradskim apotekama poskupele su za čak deset puta. One su pre epidemije koštale oko 20 dinara, a sada se prodaju za čak 200 dinara po komadu.

Ipak, ogromna cena ljude ne sprečava da ih kupuju, ali svoj bes pokazuju na društvenim mrežama na kojima postavljaju fotografije računa i slike paprenih maski. Momenat za zaradu nisu iskoristile samo apoteke već i ostale prodavnice, u kojima su poskupeli alkohol, asepsol, sapuni, toalet-papir, ali i hrana. Pre svega, brašno, jaja, ulje i zamrznuti proizvodi pošto su ljudi pojačano počeli da ih kupuju i skladište.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača, kaže za Kurir da naši propisi nemaju jasne odredbe i regulative u vezi sa cenama i da je u ovakvim slučajevima njihovo kreiranje prepušteno trgovcima. - Evidentno je da su pojedini trgovci i proizvođači zloupotrebili epidemiju i to apsolutno nije u skladu sa etičkim normama. Ovo je primer zloupotrebe jer trgovci formalno imaju pravo da sami formiraju cene, ali nije etički da ih ovako umnogostruče. Neophodna je fer konkurencija i fer odnos prema potrošačima. Šta drugo reći osim da su oni koji su drastično podigli cene i hteli da profitiraju na tuđoj muci učinili nedopustivu, nečasnu, nepoštenu i nemoralnu stvar - kaže Bogosavljević.

Kurir je pozvao poznatu beogradsku apoteku, koja jednu masku prodaje za 200 dinara, ali oni juče nisu želeli da odgovore na naša pitanja. Apotekar je poručio da izjave može da da menadžment u ponedeljak i nije hteo da odgovori koliko su kod njih koštale maske pre epidemije korone.

Goran Papović

TI TRGOVCI SU KO RATNI PROFITERI

foto: Medija Centar

Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović najoštrije osuđuje ovakvu zloupotrebu i poručuje kupcima da bojkotuju takve radnje. - Ovo bi se zvalo ratno profiterstvo! Te trgovce koji hoće da zarade na muci naroda treba javno imenovati i pozvati građane i kupce da bojkotuju njihove prodavnice i sada i kada prođe epidemija. To su prevaranti. Tržišna inspekcija ima nadležnost da ih kontroliše, ali je pitanje koliko to sve ima svrhe jer bi to samo otišlo na sud kao prekršaj, i nikom ništa. Jedini efekat je da ih kupci potpuno bojkotuju - kaže Papović.