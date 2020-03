STRUČNJACI SAVETUJU KAKO SE LEČITI U KUĆNOJ IZOLACIJI: Bez maske ni do toaleta!

Polovina pacijenata u Srbiji koji su zaraženi koronavirusom nalazi se na kućnom lečenju, a za njihov oporavak je, kako kažu stručnjaci, najbitnije da se zdravo i balansirano hrane - hranom bogatom cinkom, kvalitetnim mesom, voćem, povrćem i supama, ali i da redovno spavaju i izbegavaju alkohol i duvan.

Kako bi zaštitili svoje ukućane i sprečili dalje širenje zaraze, neophodno je da oboleli imaju posebnu sobu za izolaciju, poseban pribor za jelo i da samo sa maskama napuštaju prostoriju u kojoj su izolovani.

Sve dezinfikovati

Epidemiolog dr Predrag Kon kaže da je za pacijente u kućnoj izolaciji najbitnije da ojačaju svoj imunitet, ali je izuzetno važno i sprečiti dalje širenje zaraze. - Iz tog razloga, bitno je da se za pacijente u stanu obezbedi posebna soba za izolaciju, koju on ne sme napuštati bez maske ni kad, primera radi, ide do toaleta. Neophodno je da se asepsolom dezinfikuju površine s kojima je pacijent imao kontakata - nameštaj, kvake, ručice od polica i slično - objašnjava Kon i dodaje da članovi porodice treba da izbegavaju da sa obolelim provode duže vreme u istoj prostoriji. - Porodica ne treba zajedno da se hrani sa zaraženim pacijentom, za kojeg bi trebalo izdvojiti i poseban pribor za jelo. Osoba koja je zaražena svakako ne treba da izlazi iz stana da nabavlja namirnice, već to treba da učine njegovi najbliži ukoliko nemaju nikakve simptome - objašnjava Kon.

Dr Tatjana Radosavljević, pulmolog, objašnjava za Kurir da se u izolaciji nalaze i oni koji su oboleli, ali i pacijenti koji nemaju simptome, ali su došli iz zaraženih područja ili imali kontakt s nekim od obolelih.

Jačanje imuniteta

- I za jednu i za drugu grupu pacijenata najbitnije je jačanje imuniteta, jer je to, i sprečavanje dalje zaraze, jedini vid borbe protiv virusa. Imunitet se, pre svega leči zdravom ishranom - hranom bogatom amino-kiselinama, proteinima, ugljenim hidratima i cinkom. To znači konzumiranje voća, povrća, kvalitetnog mesa, belog luka, supa i što više tečnosti - objašnjava Radosavljevićeva i dodaje da suplementi i vitaminski preparati nisu neophodni ako je ishrana izbalansirana. Redovan san i izbegavanje alkohola i duvana je takođe veoma važno za imunitet: - Oboleli od korone, kao i oni za koje se samo sumnja, treba da budu u kontaktu s lekarima i da se s njima konsultuju ukoliko dođe do pogoršanja stanja.

Darija Kisić Tepavčević OSTANITE KOD KUĆE foto: Dragana Udovičić Darija Kisić Tepavčević, zamenica direktora Instituta „Batut“, kaže da većina onih koji dođu u kontakt s koronavirusom neće ni znati da ga imaju ili će imati blage simptome kao što su blaga temperatura, slabost, malaksalost, bol u mišićima. - Ukoliko imamo bilo koji od simptoma, treba da ostanemo kod kuće kako ne bismo širili oko sebe infekciju - naglasila je Tepavčevićeva.

UPUTSTVO ZA SAMOIZOLACIJU KAKO SE PONAŠATI Praktikujte apsolutno mirovanje i redovan san, jer jačaju imunitet

Hranite se izbalansirano i zdravo - kvalitetno meso, voće, povrće, hrana bogata cinkom i vitaminom C, med, đumbir

Pijte dosta tečnosti - voda, čajevi, supe, čorbe, sveži sokovi...

Ne spuštajte nisku temperaturu, a za visoku se konsultujte s lekarom

Suplementi nisu neophodni ako se pravilno hranite

Budite u kontaktu s lekarima

Izbegavajte cigarete i alkohol GDE BORAVITI Obezbediti zasebnu sobu u koju će biti smeštena obolela osoba

Obezbediti u domaćinstvu jednu osobu, bez faktora rizika, koja može da neguje pacijenta

Iz domaćinstva privremeno udaljiti osobe koje nisu neophodne za negu pacijenta, a posebno stare osobe, decu, trudnice, porodilje, osobe oslabljenog imuniteta i hronične bolesnike

Smanjiti upotrebu zajedničkog prostora i obezbediti da je zajednički prostor (npr. kupatilo) dobro provetren

Obezbediti dovoljan broj maski i rukavica

Obezbediti odgovarajuće kese za otpad koji stvara obolela osoba (maramice, ubrusi...)

Sredstvima za dezinfekciju brisati površine s kojima obolela osoba dolazi u kontakt KAKO DA SE PONAŠAJU UKUĆANI U prostoriji sa zaraženim nositi medicinsku masku koja dobro prianja uz lice

Prati ruke nakon svakog kontakta sa obolelim ili njenim neposrednim okruženjem

Ruke prati pre i nakon pripreme hrane, pre jela, nakon upotrebe toaleta i kad su vidno zaprljane

Nakon pranja ruku vodom i sapunom poželjno je koristiti papirne ubruse za sušenje ruku

Pokrivajte usta i nos tokom kašljanja ili kijanja, a zatim operite ruke

Izbegavajte direktan kontakt kože i odeće s materijalima zagađenim sekretima obolele osobe

Koristite rukavice za jednokratnu upotrebu i zaštitnu odeću

Pribor za jelo i posuđe treba oprati deterdžentom i vodom nakon upotrebe

Dezinfikujte površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića i ostalog nameštaja

Dezinfikujte površine u toaletu i kupatilu najmanje jednom dnevno

Za pranje odeće, posteljine, peškira obolelih osoba koristite uobičajeni deterdžent i mašinsko pranje na 60-90 °C

