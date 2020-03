ZARAŽENI DIREKTOR SIMFONIJSKOG ORKESTRA ZA KURIR: Nemam pojma ko me je zarazio, nisam bio ni blizu inficirane Nišlijke

Ceo niški Simfonijski orkestar, koji ima čak 40 članova, stavljen je u kućnu izolaciju, a kod dvoje zaposlenih potvrđen je koronavirus. Ovom infekcijom zaražen je direktor ovog umetničkog ansabla i njegova koleginica i oni se takođe nalaze u kućnoj izolaciji!

Direktor orkestra potvrdio je za Kurir da je kod njega prisutan koronavirus i da se nalazi u dobrom zdravstvenom stanju. - Trenutno smo ja i još jedna koleginica u kućnom karantinu jer smo pozitivni na koronavirus. Osećamo se dobro i zaista ne znamo kako je virus došao do nas - naveo je za naš list direktor Simfonijskog orkestra.

On je poručio da nije prisustvovao proslavi na kojoj je bila inficirana Nišlijka iz Lugana, koja je, podsetimo, zarazila tri osobe iz Beograda i nekoliko iz Niša s kojima je u rodbinskim odnosima, ali na tom skupu jesu bile četiri devojke iz Simfonijskog orkestra.

Njegova koleginica kod koje je potvrđeno prisustvo virusa nije želela da komentariše okolnosti pod kojima je zaražena. - Ne želim ništa da pričam. Govoriću o tome kad se sve završi - poručila je ona.

Druga članica niškog orkestra preksinoć je na svom Fejsbuk profilu potvrdila da je ceo orkestar u kućnoj izolaciji, kao i da se svi smatraju zaraženima. - Dragi prijatelji, radnici niškog Simfonijskog orkestra su od danas (subote) u kućnoj izolaciji sa svojim porodicama naredne dve nedelje. Dvoje zaposlenih je pozitivno na koronavirus. Polovina orkestra ima simptome - temperaturu, kašalj, malaksalost... Nadam se da ćemo svi biti odgovorni u ovoj situaciji da se ne bi dalje širio virus. Stav je da smo koherentna grupa i da nema potrebe da se rade testiranja svim zaposlenima... Svi se smatramo zaraženima - podelila je ona s prijateljima na Fejsbuku.

Kako Kurir saznaje, svi članovi ovog umetničkog ansambla detaljno su pregledani i doneta je odluka da ceo ansambl bude u kućnoj izolaciji narednih 14 dana, tokom kojih će nadležni pratiti njihovo zdravstveno stanje.

Na Klinici za infektivne i tropske bolesti KC Niš trenutno se nalazi šestoro pacijenta kod kojih je potvrđeno da su oboleli od koronavirusa. Svi pacijenti, prema navodima nadležnih u toj zdravstvenoj ustanovi, u stabilnom su stanju.

U Čačku 267 u izolaciji

JOŠ JEDAN MUŠKARAC ZARAŽEN NA ROĐENDANU

Četvrti slučaj koronavirusa potvrđen je juče u Čačku kod muškarca starosti oko 55 godina, inače jednog od direktora najvećeg preduzeća u gradu, i on se nalazi u kućnoj izolaciji. On je takođe bio na rođendanu prošle subote na kojem je bila i gošća iz Nemačke kod koje je potvrđen koronavirus. Na slavlju maturanta bilo je oko 250 zvanica, a među njima i učenici Gimnazije i Ekonomske škole, kojima je preporučena kućna izolacija. U „kontrolisanoj“ kućnoj izolaciji, s blažim simptomima koronavirusa, na teritoriji Čačka nalazi se 267 ljudi, od kojih su 117 strani državljani. Kako nezvanično saznajemo, u izolaciji je još jedna doktorka iz ZZJZ, kao i dečji pedijatar iz Doma zdravlja, koje imaju simptome virusa. One su testirane i očekuju se rezultati. Epidemiološki nadzor vrši se i nad konobarima, kuvarima, muzičarima i svima koji su te večeri učestvovali u organizaciji slavlja.

D. Č.