STRAŠNE EKONOMSKE POSLEDICE KORONAVIRUSA: Šteta za privredu Srbije do 500 miliona dolara!

Privreda Srbije pretrpeće štetu od oko 250 do 500 miliona dolara zbog situacije s koronavirusom, ocenjuju stručnjaci za Kurir. Najveće posledice osetiće sektori turizma, ugostiteljstva i saobraćaja, objašnjavaju oni.

Biznismen Toplica Spasojević, vlasnik „ITM grupe“, kaže da je već procenjeno da će na svetskom nivou rast nacionalnog dohotka biti smanjen za oko 0,5 odsto, što je oko 1.000 milijardi dolara.

Mere

- Kod nas kriza tek počinje, ali već sada može da se kaže da je realno očekivati da i mi zabeležimo pad BDP, i to za oko 0,5 do jedan odsto, što je oko 250 do 500 miliona dolara. To su prve procene, ali sve zavisi i od toga koliko će ova kriza trajati - ističe Spasojević za Kurir.

Napominje da će različite privredne grane biti različito pogođene, te da će najteži udar pretrpeti transport, ugostiteljstvo i turizam.

- Verujem i da će dobar deo hotela biti zatvoren zbog gubitaka, a veliki problem će imati i proizvođači, koji neće moći da izvezu i prodaju svoje proizvode. Zato država treba da donese određene mere kako bi ti biznisi sačuvali svoje potencijale, što se svakako odražava na čitavu ekonomsku sliku zemlje. No, prošli smo mi sve i svašta i ako neko ima iskustva sa krizama, to smo mi - poručuje Spasojević.

Da su najpogođeniji sektori ugostiteljstva, turizma i saobraćaja, smatra i ekonomista Mlađen Kovačević.

- Turizam je svakako na prvom mestu jer ljudi u ovakvoj situaciji bukvalno beže od njih. Ništa bolje neće proći ni sektor saobraćaja jer će sve manje ljudi putovati autobusom, vozom, avionom... Ako se zabrani ili smanji izvoz i uvoz, svakako će biti pogođena sva preduzeća koja se time bave, kao i trgovine. Pitanje je i šta će se dešavati sa izgradnjom saobraćajnica, pogotovo onih koje je trebalo da izvode kineske kompanije - navodi on.

Udar za sve

Kovačević napominje da je jako važno koliko će sve ovo potrajati:

foto: Zorana Jevtić

- Ako ova situacija potraje nekoliko meseci, posledice će biti vrlo neprijatne po celu privredu.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku (RZS) Miladin Kovačević kaže da će aktuelna kriza pogoditi i neke industrije, i to pre svega one koje zavise od uvoznih inputa:

- Sreća je što smo mi zemlja koja strukturno nije toliko zavisna od hotelijerstva i turizma, poput recimo Španije i Austrije, a druga olakšavajuća okolnost je što je Balkan periferija u odnosu na epicentre epidemije.

Marko Čadež ZDRAVLJE PRE FINANSIJA Predsednik PKS Marko Čadež kaže da je sad najbitnije posvetiti se zaustavljanju zaraze: - Teško je zasad predvideti kolika će šteta biti zbog aktuelne situacije, ali mislim da, pre svega, treba svi da se posvetimo zaustavljanju daljeg širenja zaraze kako bismo prevazišli zdravstvenu opasnost. Da će celokupna privreda osetiti posledice - naravno da hoće, i to ne samo kod nas već u celom svetu. Svakako, što kraće traje, to će i posledice biti manje.

Miroslav Zdravković TEŽE DO POSLA Ekonomista Miroslav Zdravković navodi da će mere za sprečavanje širenja koronavirusa imati negativan efekat na formiranje pozitivnih trendova u rastu broja zaposlenih, kao i rastu zarada po delatnostima: - Negativni efekti postojaće i iz spoljnog okruženja zbog manjeg izvoza u EU, a pad berzi značiće globalno pad investicija i recesiju u ovoj i verovatno idućoj godini, što ne mora da se stvarno dogodi ukoliko se ubrzo zaustavi epidemija. Najpogođenije su i najosetljivije kategorije: zaposleni na crno, na određeno vreme, stari na pijačnim tezgama, a od delatnosti ugostiteljstvo, turizam, saobraćaj i trgovina.

(Kurir.rs / Ivana Žigić / Foto:Profimedia)

