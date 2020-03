POLICIJSKI ČAS AKO PENZIONERI IZAĐU IZ KUĆE: Kazna za izlazak 150.000 dinara! Premijerka najavila najoštrije mere

Premijerka Ana Brnabić najavila je da će za građane starije od 65 godina biti uvedena zabrana izlaska sa zaprećenom novčanom kaznom od 150.000 dinara, ukoliko ne budu prestali da izlaze na ulice, kao što je juče bio slučaj.

- Predsednik Vučić i ja ćemo razgovarati da li postoji potreba da uvedemo dodatne mere i ostaviti to za sutra pre podne, da se građanima starijim od 65 godina zabranjuje svako izlaženje iz svojih domova, odnosno dvorišta i da takođe propišemo kaznu od 150.000 dinara za ove prekršaje - rekla je juče Brnabićeva i dodala da se to radi da bi se stari sačuvali od koronavirusa, a ne da bi se kažnjavali:

- Molim ljude starije od 65 godina da ne idu napolje i po prodavnicama, pekarama i šalterima, sve će se rešiti, za toliko smo kao građani solidarni, imamo veliki broj volontera koji hoće da pomognu. Obezbedićemo i novac, i penzije, i hranu i vodu, samo sedite kod kuće.

Ona je izjavila da je smanjivanje broja vozila gradskog prevoza u Beogradu trebalo da „obeshrabri ljude da idu bilo gde“, kao i da „ne vidi svrhu da se poveća broj autobusa a da se u isto vreme apeluje na ljude da nigde ne idu“. Ona je rekla i da, „istini za volju, treba obustaviti gradski prevoz i zabraniti ljudima da bilo gde idu“.

- Mogu da garantujem da, ako se ovako nastavi, neće biti gužve u gradskom prevozu. Uradiću to kao predsednica Vlade, 100 odsto sam sigurna da će me predsednik Republike u tome podržati, da prođemo ovu krizu. Uvešćemo policijski čas, neću da razgovaram o gradskom prevozu. Od danas ujutru je trebalo da bude samo za hitne slučajeve, a ne da ga povećamo da ne bi bila gužva - kazala je Brnabićeva.

Ona je dodala da za gužve u vozilima „nije kriv javni prevoz nego to što mi ne slušamo apel struke i vanrednog stanja“.

- Sve se isto desilo u Italiji, dok nije došao dan kad su imali 2.000 mrtvih i svi sede kod kuće. Je l‘ želite da dođe taj dan i da to uradimo našim zdravstvenim radnicima - kazala je Brnabićeva.

Najavila je izolaciju od 28 dana za ljude koji dolaze iz zemalja koja su žarišta epidemije i novčane kazne u maksimalnom iznosu od 150.000 dinara za one građane Srbije koji prekrše pravilo o samoizolaciji.

- Odlučili smo se za novčane kaznene mere jer je nezahvalno i nebezbedno stavljati ih u zatvor, ali ako drugi put prekršite pravilo samoizolacije, videćemo šta dalje - kazala je ona i dodala da je na ulicama, u bankama i na šalterima javnih službi primećena gužva i veća nego pre upućivanja apela, pa je odlučeno da se usvoje dodatne mere:

- Pre svega ćemo dodatno pooštriti mere za rad kafića i restorana, odnosno izmenićemo broj osoba koji mogu da budu u njima tako što nećemo određivati ukupan broj nego broj osoba po kvadratnom metru. Zatvorićemo sve šaltere javnih službi. Imamo ogromnu službu u Upravi za agrarna plaćanja i u Fondu PIO jer ima ljudi koji su očekivali da će zbog vanrednog stanja biti manja gužva, pa su dolazili da se raspituju za razne stvari. Zatvorićemo šaltere i na lokalnom nivou. Biće produženo i važenje ličnih dokumenata do isteka vanrednog stanja.

- Od sutra kreće škola, a to što ne idete fizički u školu ne znači da treba da izlazite. Imate raspored časova, biće testova, ocenjivanja.

OVO SU MERE VLADE SRBIJE

- Zatvaranje granica. Nijedan stranac, osim diplomata i osoba koje imaju srpsku boravišnu dozvolu, ne može da uđe u Srbiju - Svi naši državljani mogu da uđu u Srbiju, ali će svaki od njih morati u kućnu izolaciju 14 dana, a ako dolaze iz žarišta infekcije, onda 28 dana - Pripadnici Vojske Srbije na svim graničnim prelazima, na ulicama, ispred bolnica - Penzioneri treba da ostanu u domovima, a da li je tako, kontrolisaće nadležne službe - Zatvorene sve predškolske i školske ustanove i fakulteti - Zabranjena sva javna okupljanja - Opšta preporuka za sve građane je da ne izlaze iz stanova i kuća ukoliko to ne moraju - Svi koji to mogu, trebalo bi da rade od kuće - Radovi na infrastrukturnim projektima se nastavljaju - Ograničene cene 36 proizvoda - Zatvorene teretane i sportski centri - U zatvorenom prostoru, kao što su kafići i kafane, može da boravi do 50 ljudi