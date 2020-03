ZA ROBIJU! ĆUTALA I ŠIRILA ZARAZU PO BRANIČEVSKOM OKRUGU: Krila od lekara da je došla iz Austrije i sejala koronu!

Žena (44), koja je pre dve nedelje doputovala u selo Češljeva Bara u Velikom Gradištu, od lekara je krila da dolazi iz zaraženog područja, a sada joj je registrovana korona. Preti joj do tri godine zatvora

Žena (44) koja je pre dve nedelje doputovala iz Austrije u selo Češljeva Bara, iako je imala simptome koronavirusa, slobodno se kretala po selu i Velikom Gradištu, a od lekara je krila da dolazi iz zaraženog područja. Srećom, nju je u petak prijavila komšinica, nakon čega je neodgovorna žena prinudno hospitalizovana i testirana! Ona je počinila krivično delo za koje je zaprećeno do tri godine zatvora.

Kod nje je potvrđen koronavirus, a ona je iz Požarevca prebačena na lečenje u Beograd. Kako Kurir nezvanično saznaje, ova žena ugrozila je celu opštinu Veliko Gradište, s obzirom na to da je uprkos simptomima posećivala pijacu, buvljak, privatnu zdravstvenu ustanovu, ali i Dom zdravlja Veliko Gradište.

Nije priznala

- Ona povremeno ide da radi u Beč, u selo kod majke se vratila pre nekih 10-15 dana. U dva-tri navrata se javljala lekaru, ali je lagala lekare govoreći da nije bila u ugroženom području i time je sve dovela u opasnost. Sramota je šta je uradila. Kod meštana sela, koji su većinom stariji, zavladao je strah nakon ovoga - kazao je jedan meštanin i dodao da je panika i u policiji jer je ona u vezi s jednim policajcem.

Dragan Milić, predsednik opštine Veliko Gradište, rekao je za Kurir da ova žena lekarima, iako su je pitali da li dolazi iz inostranstva, nije to priznala.

- Napravila nam je veliki problem, čak sedam radnika našeg doma zdravlja je stavljeno u kućnu izolaciju, kao i troje zaposlenih iz privatne zdravstvene ordinacije. To je krajnja neodgovornost i vrlo neozbiljan pristup, sve bi bilo drugačije da je prijavila lekarima da je došla iz inostranstva - naveo je Milić.

On je dodao da je čak i majka zaražene postupilo neodgovorno jer se dva dana nakon saznanja da joj je ćerka zaražena slobodno kretala po selu.

- Čim sam dobio tu informaciju, obavestio sam Dom zdravlja, oni Zavod za javno zdravlje, a oni sanitarnu inspektorku da se donese rešenje o samoizolaciji. Ona je juče smeštena u izolaciju, kao i njena sestra, odnosno tetka zaražene žene. Organizovali smo da im se donose hrana i lekovi ako treba - kazao je Milić.

Advokat Nebojša Milosavljević rekao je za Kurir da je da je širenje zaraznih bolesti krivično delo.

Krivična odgovornost

- To što je uradila podleže krivičnoj odgovornosti, a kazna zatvora je do tri godine. Nema veze da li živi u selu ili gradu, morala je ispoštovati izolaciju ako je došla iz inostranstva. A tek je problem što u selu uglavnom žive stari ljudi, koji su i najugroženija grupa. Svakako je to ponašanje za kaznu.

