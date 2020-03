MINISTAR MALI: Jedan roditelj da ostane sa detetom! Novca ima, biće isplaćena jednokratna pomoć najstarijima od 4.000

Ministar finansija Siniša Mali govorio je o setu mera ministarstva vezanih za vanredno stanje koje je izazvano korona virusom. On je naveo da ima dovoljno novca za sve aktivnosti i da će biti isplaćena i jednokratna pomoć najstarijim građanima u iznosu od 4.000 dinara, i to do 15. aprila.

"Prva poruka koju moram da prenesem je za poslodavce, jeste da se nađe način da zaposleni rade od kuće. Druga poruka je najvažnija za sve, kako vodimo računa o građanima Srbije, o zdravstvu, tako vodimo računa i o ekonomiji, kako bismo izbegli situaciju iz 2008. godine", istakao je Siniša Mali.

Rekao je da je preporuka da jedan roditelj ostane sa detetom kod kuće, a da će oni izaći u susret poslodavcima.

"Imamo prvi set mera ministarstva, a nadam se da će Narodna banka izaći sa moratorijumom za plaćanje kredita. Ove mere će se odnositi i na pravna i fizička lica, rešenja će biti konstruktivna, razmatramo šta i kako. Mi na računu imamo 212 milijardi dinara, narednih dana idemo sa drugim setom mera, u zavisnosti od toga kako se bude odvijala situacija", naglasio je ministar Mali.

