DVOJE OBOLELIH OD KORONE U TEŠKOM STANJU! Na respiratorima se nalazi ukupno 6 pacijenata!

Ona je odgovarajući na pitanje novinara odakle je 17 novoobolelih koji su registrovani u poslednjih 24 sata, rekla da je od šest osoba koje su registrovane popodne - dvoje iz Užica, jedna osoba iz Vranja i troje iz Beograda.

Kaže da ima i šest slučajeva u Novom Sadu u KC Vojvodine, kao i devet slučajeva u KC Niš, zatim dvoje iz KC Kragujevac i 31 osobu u KC Srbije na Infektivnoj klinici. Kada je reč o osobama na respiratorima, premijerka je rekla da je troje u KC Vojvodine, od kojih je dvoje u zaista teškom stanju. Dodaje da je jedna osoba u Nišu na respiratoru, ali da je ona već bila i ranije na respiratoru zbog sezonskog gripa, a potom joj je registrovan i koronavirus.

Takođe, jedna osoba je na respiratoru u KC Kragujevac i jedna osoba u KC Srbije na Infektivnoj klinici.Direktorka Instituta Batut Darija Kisić je rekla da, što se tiče testiranja, više nisu važne toliko informacije gde je ko putovao, pošto je sada virus potvrđen u više od 150 zemalja.

Kaže da se sada dele zone na one koje su velika žarišta i one koje nisu i da se u odnosu na to definiše da li će nadzor biti 14 ili 28 dana.Prati se njihovo zdravstveno stanje i da li imaju temperaturu, rekla je ona dodajući da od korona virusa nema leka i da je najbitnije da osoba bude u izolaciji i da se ne kreće.Ta osoba će biti u kontaktu sa epidemiologom.

Ona kaže da je važno da se rasterete bolnice i da se omogući pristup samo onima kojima je to zaista potrebno.Brnabić je rekla da su naši stručni timovi razvili i da već drugi dan rade u zgradi vlade na svim protokolima kako nam se pune neke bolnice, koje su faze.

U KC Srbije na Infektivnoj je već hospitalizovana 31 osoba i zato se već prazne KBC Dragiša Mišović i Kliniku za pulmologiju kako bi bili spremni da ako raste taj broj, kako se očekujem da ti kapaciteti budu spremni, navela je premijerka. Dodaje da su ti objekti već spremni za to.

