Apel tužilaštva: Građani da poštuju sve mere zabrane

- Nismo za sada zadržavali lica koja su kršila samoizolaciju, jer smo smatrali da je bolje da ih vraćamo u stanove u kojima je potrebno da po rešenjima borave 14 ili 28 dana, u zavisnosti od zemlje iz koje su se vratili u Srbiju - rekao je za Tanjug glavni tužilac Prvog osnovnog javnog tuzilaštva Ljubivoje Đorđević.

To je, kako je ukazao, rađeno da ne bi došli u situaciju da ako su zaraženi prenesu korona virus i drugim osobama (policiji, tužiocima, sudijama, zaposlenima u administraciji, čuvarima...), pa su prijave protiv njih podnete redovnim putem. On je, međutim, dodao da će lica koja ponove zabranu kršenja samoizolacije, u skladu sa opštim stavom tužilaštva, biti zadržana do 48 sati (uhapšena).

Đordević je apelovao na sve građane da maksimalno poštuju sve odluke republičkih i gradskih organa, a posebno u vezi samoizolacije i policijskog časa jer je to u interesu svih građana.

U suprotnom će, kako je naveo, tužilaštvo biti primorano da, pored naloga policiji da podnosi krivične prijave protiv njih, naloži i da se tim licima određuje zadržavanje, a potom da predlaže da im sud odredi i pritvor u trajanju od 30 dana.

Tužilaštvo je takođe donelo uputstvo za postupanje u vreme vanrednog stanja, a nakon preporuka Ministarstva pravde i obaveznih uputstava Republičko javnog tužilaštva (RJT), kojim je predviđeno dalje postupanje u predmetima u kojima je okrivljenom određen ili predložen pritvor , predmetima gde je oštećeni maloletnik, kao i u vezi sa krivičnim delima nasilja u porodici.

Tužioci će raditi i po predmetima u kojima preti zastarevanje krivičnog gonjenja, po predmetima za aktuelna krivična dela: nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, prenošenje zarazne bolesti, nedozvoljena trgovina, širenje panike i nereda kao i za krivična dela izvršena u vreme vanrednog stanja ili u vezi sa vanrednim stanjem.

Dežurni tužioci će u saradnji sa policijom, vojskom, komunalnom milicijom i nadležnim inspekcijama, pored tekućih obaveza intezivno raditi i na kontroli da li se krši samoizolacija, da li ugostiteljski objekti poštuju odluku o zabrani rada posle 20 časova, a od večeras će se kontrolisati i proveravati lica koja budu na ulicama posle 20 sati, a bez dozvola nadležnih organa.

Prema uputstvu Prvog osnovnog tužilaštva, ranije zakazana saslušanja okrivljenih i svedoka za pomenuta krivična dela za koja se nastavlja postupanje biće održana ukoliko su ispunjeni svi zakonski uslovi, navodi se u Uputstvu u koje je Tanjug imao uvid. Saslušanja se, izuzev navedenih, u svim drugim predmetima odlažu.

Dežurstva će se u tužilaštvu obavljati kao i do sada, a dežurni zamenik tužioca će imati pomoć tužilačkih pomoćnika. Tužilaštvo je apelovalo na stranke i advokate da podneske šalju mejlom ili putem pošte, jer će šalter pisarnice biti zatvoren tokom vanrednog stanja, osim za gore navedene predmete koji ne trpe odlaganje. Takođe neće biti prijema stranaka tokom vanrednog stanja u cilju preventivnih mera za sprečavanje širenja korona virusa.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir