RADNO VREME U VANREDNOM STANJU: Evo kad rade pijace, radnje, pekare, pošte, kafići, tržni centri...

„POŠTA SRBIJE“

- pošte koje su dosad radile tokom celog dana sada će raditi od 10 do 17 časova radnim danima, a subotom od 10 do 14

- poštama koje rade i nedeljom radno vreme će biti od 10 do 14 časova - Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu neće raditi 24 časa, već od 10 do 17 časova radnim danima, a subotom i nedeljom od 10 do 14 časova

- U manjim poštama u kojima je rad bio organizovan u jednoj smeni radno vreme se neće menjati

- U pojedinim manjim poštama (u kojima je organizovan rad šalterske i dostavne službe) početak radnog vremena će biti od 10 časova

- U šalter-salama biće ograničen broj korisnika u skladu sa brojem šaltera koji rade - Međusobno odstojanje ljudi u pošti treba da bude najmanje jedan metar, a u slučaju gužve treba sačekati na otvorenom, takođe uz preporučene mere međusobne udaljenosti

JKP „GRADSKE PIJACE“

- Sve pijace koje se nalaze u sistemu JKP „Gradske pijace“ rade svakodnevno od 8 do 15 sati - Pijace će raditi po izmenjenom režimu sve dok je na teritoriji Srbije proglašeno vanredno stanje

MALOPRODAJNE RADNJE

- Većina prodavnica mešovite robe i prehrambenih proizvoda radiće do 18 časova

PEKARE

- Većina beogradskih pekara objavila je da će raditi do 17 ili 18 časova

KAFIĆI - Mnogi kafići su istakli da će raditi do 17 ili 18 časova

TRŽNI CENTRI

- Pojedini tržni centri označili su da će raditi svakog dana od 12 do 18 časova, dok su bioskopi u njima zatvoreni

