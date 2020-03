SRBIJO, NE PLAČI, KINA JE UZ TEBE: Ova novinarka nije ni slutila kakav će BUM da napravi izveštajem iz Beograda VIDEO

Zaključno sa utorkom, CCTV se proširio na društvenu mrežu "Veibo" (nalik Fejsbuku), ali i druge kanale, pa su teme u vezi sa Srbijom i apelom za pomoć u borbi protiv korona virusa beležile stotine miliona pregleda.

Kao rezultat toga, kineski građani su se sami javljali sa željom da pomognu, tražeći informacije o tome gde mogu da uplate donacije, a zbog ekspanzije podrške, srpska ambasada je otvorila nalog na mreži "Veibo".

Jing Žang, koja inače živi i radi u Srbiji, za "Blic" je ispričala kako je došlo do "eksplozije" ove priče u kineskoj javnosti.

Kako je pojasnila, od kako je počela priča sa korona virusom, fokusirana je na epidemiološku situaciju i u Kini i u Srbiji. Izveštaje je svojoj CCTV slala svakodnevno od 6. marta, po dva dnevno.

"Tog 15. marta sedela sam pred računarom i gledala uživo prenos govora predsednika Srbije. Uglavnom nisam razumela, ali su mi prijatelji pojasnili. Kroz Vučićev izraz i govor, znala sam da nema drugog izbora nego da najavi važnu vest. On je tada izjavio, kad dođe do poteškoća, jedina zemlja koju može da pomisli je Kina! To je takođe vrsta poverenja i ljubavi," navela je ona.

Kako je kazala, kao i obično pisala je o epidemiji u Srbiji. U poslednjem delu članka naglasila je zahtev predsednika Srbije , uz to da je pohvalio mere kineske kontrole epidemije, poverenje u kineske medicinske tehnologije i spremnost da se pomogne kad zatreba.

"Zatim sam izveštaju dala naslov 'Srbija proglašava vanredno stanje, polaže nadu u kinesku medicinsku i materijalnu pomoć", priča ona.

Kada je CCTV objavila izveštaj, kako kaže, broj čitanja se vrlo brzo povećao na 100.000. Sledećeg jutra nastale su dve "vruće" teme na kineskoj društvenoj mreži "Veibo": jedna je bila "Srbija ulazi u vanredno stanje", a druga da "predsednik Srbije polaže nadu u Kinu".

"Ubrzo je to postala druga najpopularnija tema. Rečenicu koju sam napisala u izveštaju 'kada dođe do poteškoća, samo Kina može pružiti pomoć Srbiji', mnogi kineski mediji iskoristili su kao naslov. Do 17. marta do 16.30 sati ove dve teme privukle su 800 miliona pregleda, a broj komentara bio je 160.000. To, međutim, ne uključuje nove teme i diskusije koje su otvorili drugi mediji i ne uključuje ocenu publike i prikaz stranice na CCTV-u ili drugim medijima," priča kineska novinarka.

Kako pojašnjava, "kod nas je to veoma retka pojava, jer komentari idu u gotovo istom pravcu", ali kaže da se u vezi sa ovim govorilo sledeće: "molim vas dajte prednost Srbiji", "ovo je bratska zemlja, moramo pomoći" i "Srbijo ne plači, mi smo tu".

"Ljudi su se raspitivali kako mogu da doniraju novac, tražili su da se objave brojevi računa za donacije. Primetila sam da je na profilu Ministarstva turizma Srbije (na Veibu) više od 5.000 ljudi ostavilo poruke da zatraže QR kod za plaćanje. Mnogi od njih su naveli da će doći u Srbiju kada se epidemija završi," kaže Jing Žang.

Kako navodi, epidemija je izbila širom sveta, a Srbija nije najgora u tome, ali i da se zapitala: zašto su Kinezi zatražili prioritetnu pomoć za Srbiju?

"Mislim zbog istinskih osećanja koja su mnogi ljudi i napisali: Srbija je zaista bratska zemlja! Kad god je bilo velikih događanja u Kini, Srbija je uvek ustajala i imala svoj glas," rekla je Zhang, koja već četiri godine živi i radi u Srbiji.

Kako kaže, Srbija je bila među prvim zemljama koje su podržale Kinu kada je epidemija virusa izbila, kada su ljudi bili u depresiji...

"Pitala sam tada predsednika Vučića da li bi možda mogao da snimi video za nas, na šta je on vrlo brzo odgovorio. Kineska ambasada je pratila pažljivo celu situaciju u Srbiji, i govorila da će dati sve od sebe da pomogne. Jedna je rečenica koju često upotrebljavaju: Sa rukom u ruci da zajedno svladavamo poteškoće," priča novinarka.

Kaže i da je na Vučićevu molbu juče pozitivno odgovorilo Ministarstvo spoljnih poslova Kine, da će pomoći u opremi, medicinskim sredsvima i ekipom stručnjaka koji će doći u Srbiju.

