NAPOKON DOBRA VEST! Kon: Mere dale rezultat, ovo je OHRABRUJUĆE! A onda otkrio u koju fazu epidemije sada ulazi Srbija!

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je značajno to što ne dolazi do naglog povećanja broja zaraženih koronavirusom u Srbiji, i da veruje da je to već sada posledica uvedenih mera.

"Čim vi naglo smanjite sve moguće kontakte, onda je logično očekivati brzu vidljivost", kazao je Kon, ističući da je broj aktivnih respiratornih bolesti juče bio značajno manji u odnosu na prošli utorak, kao posledica svega jednog ponedeljka pod oštrijim merama. "Vrlo brzo će se videti efekat ovih mera u smislu smanjenja svih cirkulacija svih virusa, tako da je to svakako ohrabrujuće", poručio je Kon.

Nema šta mnogo da se priča, dodao je, samo treba da izdržimo. Ponovio je da na prvom mestu treba održavati ličnu higijenu, pre svega ruku. Za dezinfekciju preporučuje alkohol u koncentraciji od 70 odsto, a ukoliko nam nije dopstupan, ne treba da budemo zabrinuti, jer će nam i običan sapun i topla voda pomoći. "I sapun je sasvim dovoljan, bar 20 sekundi. To je nešto što smo malo zaboravili, i sada treba da se obnovi gradivo, i kasnije u životu treba da primenjujemo", savetovao je Kon.

Dodao je i da treba da držimo udaljenost jedni od drugih, barem jedan metar, a propisano je da su dva metra bezbedna. U zatvorenom prostoru savetuje korišćenje maski, pogotovo u tržnim centrima, prodavnicama i javnom prevozu. "Ulazimo u fazu kada imamo cirkulaciju u stanovništvu. Mi smo dosad znali za importovane slučaje, pojavljuju se već pojedinačno oni za koje ne može da se utvrdi odakle su. Sad je sistem nadzora takav da se svaka teška respiratorna infekcija ispituje na kovid, kao i svaki slučaj koji mora na repsirator", kazao je Kon. SZO preporučuje što više testiranja na koronavirus, ali Kon je poručio da Srbija mora da testove koristi najracionalnije što može, i da ne može da testira sve ljude sa blagim simptomima, pa makar i da jesu oboleli od Covida-19. "Jer to podrazumeva velike količine testova. To služi tome da se shvati da je to vrh ledenog brega, to ćemo naučiti od drugih. Mi ovo radimo da spasavamo živote. Nemamo nijedan smrtni slučaj, znam da će biti, idemo na to da što manje smrtnih imamo, ako je ikako moguće da ih uopšte nemamo. Čitav sistem se potpuno reorganizovao na korišćenje telekomunikaconih sredstava. Prvi put tako nešto radimo. Ako ima problema da se dobije telefon, molim za razumevanje, tačno je da ne mogu da se dobiju, lično kad treba da dobijem kolege, pola sata okrećem. Proširiće se broj kol centara", najavio je. Kon je odao priznanje zdravstvenom sektoru, ocenjujući da su u prve dve nedelje odgovorili zadatku. Lepo je, kako je rekao, čuti aplauze sa blakona. "I ja isto aplaudiram svojim kolegama", istakao je Kon.

Kurir.rs, n1

Kurir