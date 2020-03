OD SUTRA NIKO NEĆE MOĆI DA UĐE U SRBIJU: Gastarbajteri i turisti više NE MOGU DA SE VRATE u državu, evo ko samo sme

- Od sutra ujturu u osam zatvaraju se svi granični prelazi za ulazak putnika koji se prevoze vozilima drumskog, železničkog i rečnog saobraćaja, osim transportnih kamiona više niko ne može da uđe na teritoriju Republike Stbije. - rekao je Vučić.

Od sutra u 12 se potpuno se ukida i međugradski železnički i autobuski saobraćaj. Poslednji polasci moraju da budu sutra do 12. U narednim danima ćemo doneti i dodatne odluke o vremenskom prišurenju zabrane kretanja, dakle neće biti samo od 20 do 05, a to tome ćemo vas obavestiti do vikenda.

- Nama je od trenutka proglašenja vanrednog stanja ušlo preko 71.180 naših državljana sa područja uglavnom Nemačke, Austrije - kazao je.

Vučić kaže da su mnogi od njih disciplinovani i divni ljudi, ali da ima i izuzetaka.

- Mi imamo savremene mere kojima to pratimo - rekao je Vučić i dodao da u pojedinim naseljima imamo povećan priliv ljudi iz Italije.

- Nemojte da se začudite ako u Mirijevu vidite povećan broj policije, ili u nekom drugom mestu - objasnio je Vučić i dodao:

- Ovo sve radimo da bismo zaštitili zdravlje ljud - nagalsio je.

Vučić kaže da nafrednih sedam dana moramo da budemo najpažljivi. Kaže da kad ljudi počnu da umiru taj broj se povećava i ide čudnom geometrijskom progresijom.

U Republici Srbiji je do 18 časova 19. marta 2020. godine registrovano ukupno 103 potvrđena slučaja COVID 19.

Kurir.rs

Foto printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir