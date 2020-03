APLAUZ LEKARA ZA GRAĐANE: Doktor Vladimir Arsenijević sa ekipom uputio poruku MI SMO TIM KOJI MORA DA POBEDI

MOLIMO VAS SAMO JEDNO -OSTANITE KUĆI I SLUSAJTE ISKLJUČIVO ZVANIČNE INFORMACIJE I UPUTSTVA MINISTARSTVA ZDRAVLJA.VI I MI SMO TIM KOJI MORA DA POBEDI!🤗

