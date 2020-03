CRKVA SE ČUVA OD KORONE: Sveštenici osveštavaju domove s maskama i rukavicama!

Odluka: Zbog situacije s koronavirusom, sveštenici će svetiti vodicu isključivo na poziv vernika i to će raditi pod merama zaštite

Sveštenici Srpske pravoslavne crkve slušaće preporuke medicinske struke u vezi s koronom, te se u narednom periodu nemojte iznenaditi ako vam pop sveti vodicu pod punom zaštitnom opremom!

Kako Kurir saznaje, SPC, s patrijarhom Irinejom na čelu, pre dva dana usvojila je još neke mere kako bi zaštitila sveštena lica, ali i vernike od virusa. - Sveštenik će svetiti vodicu isključivo na poziv vernika. Pop će ići u dom verniku, ali uz sve one mere koje treba da se sprovedu, što je pre dva dana definisano na sastanku s patrijarhom - otkriva izvor Kurira iz vrha SPC i dodaje da svešteno lice ne sme više samo da poziva vernika.

Naš izvor objašnjava da će se osveštanje vodice raditi uz strogo poštovanje zaštitnih mera koje su preporučili država i medicinska struka. - Sveštenici će tom prilikom nositi natikače na obući, jednokratne rukavice, koristiće dezinfekcionu tečnost, a neki i zaštitne maske na licu. U suštini, sve te stvari treba ispunjavati i osveštavati sa određene distance od domaćina. Neka sveštena lica neće nositi maske budući da brada odvaja masku od usta - rekao je naš sagovornik iz SPC.

On je podsetio na ranije apele SPC - da se dolazi u crkvu po potrebi, kao i da stariji vernici i sveštenici ostaju kod kuće. - Čovek mora biti društveno odgovoran i sačuvati i sebe i druge. Poseban apel važi za starije sugrađane, patrijarh srpski Irinej će to i ličnim primerom pokazati i on u narednom periodu neće izlaziti na bogosluženja - istakao je naš izvor iz Patrijaršije.

On je dodao i da već sada ima mnogo manje ljudi na bogosluženjima, kao i da to znači da slušaju preporuke struke. - Ostaje apel vernicima da ne celivaju ruku sveštenika, ne ljube ikone i da fizički kontakt sa drugim vernicima svedu na minimum. Sveštenicima se savetuje da blagosiljaju vernike verbalno i osenjujući ih krsnim znakom bez ikakvog fizičkog kontakta. Ikone da se dezinfikuju što češće, da bolesni i stari ne dolaze na bogosluženja... - podsetio je naš izvor i naglasio da se vernici mogu moliti u svojim domovima:

- Vernici gledaju TV Hram, duhovne emisije, a deca tu imaju veronauku.

Sveti Sinod pozvao je sve vernike na odgovornost i trezvenost i apelovao da ne izlažu opasnosti ni sebe ni druge.

KAKO ĆE SVEŠTENICI U NAREDNOM PERIODU OSVEŠTAVATI VODICU isključivo će dolaziti na poziv vernika

nosiće natikače

imaće jednokratne zaštitne rukavice

nosiće i zaštitne maske

biće na određenoj distanci od vernika

koristiće i zaštitnu tečnost

Kurir.rs/ Mina Branković Foto: Shutterstock

Kurir