OVO JE SPISAK 892 PRODAVNICE ZA STARIJE OD 65 GODINA: Evo gde će u moći da se snabdeju u nedelju od 4 do 7 časova

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obelodanilo je spisak 829 prodavnice u kojma će nedeljom od 4.00 do 7.00 moći da se snabdevaju stariji građani od 65 godina.

Beograd

Barajevo Maxi, Svetosavska bb

Čukarica Tempo Ada, Obrenovački drum 3

Maxi, Trgovačka 8a

Maxi, Nikole Vučete 1a

Maxi, Požeška 98

Maxi, Darinke Radović 29

Maxi, Tomasa Edisona 2a, Sremčica

Grocka Maxi, Kralja Petra I br. 3, Kaluđerica

Lazerevac Maxi, Dula Karaklajića 8

Mladenovac Maxi, Kralja Petra I br. 250, Mladenovac

Novi Beograd Maxi, Milutina Milankovića 34

Tempo, Autoput za Zagreb 35

Maxi, Dr. Ivana Ribara 91a, MZ Kozara

Maxi, Jurija Gagarina 221

Maxi, Jurija Gagarina 81

Maxi, Jurija Gagarina 16 (Delta City)

Maxi, Bulevar Zorana Đinđića 44

Maxi, Bulevar Zorana Đinđića 64

Maxi, Nedeljka Gvozdenovića 24a, Bežanijska kosa III

Maxi, Bulevar Maršala Tolbuhina br. 28

Maxi, Luja Adamiča 2

Maxi, Pariske komune 13

Obrenovac Maxi, Alekse Ace Simovića 2a

Palilula Tempo, Viline Vode bb

Maxi, Marijane Gregoran br. 58, Karaburma

Maxi, Blok F, Milana Toplice 2b, Borča

Maxi, Slavka Kolara 1

Rakovica Maxi, Borska 51

Patrijarha Joanikija 28

Savski venac Maxi, Neznanog junaka 2

Stari grad Maxi, Gospodar Jovanova 39-41

Surčin Maxi, Vojvođanska 62

Voždovac Tempo, Bačvanska 21

Maxi, Dragice Končar 33a, Braće Jerkovic

Maxi, Ustanička 127a

Maxi, Paunova 80

- Podsećamo vas da najveći broj prodavnica radi u vremenskom periodu od 8-18 časova od ponedeljka do subote, a nedeljom do 15 časova. Veće prodavnice su nedeljom otvorene do 18 časova - rekli su u Delezu.

Inače, radno vreme u maloprodajnim objektima, u vreme vanrednog stanja zbog pandemije COVID 19, trebalo bi da bude organizovano tako da rad sa potrošačima počinje najranije u 7 i završava se najkasnije u 18 časova, a nedeljom do 15 časova.

Kompletan spisak se nalazi na sajtu ministarstva, a možete ga otvoriti i ovde.

Sajt Ministarstva trgovine radi otežano i može se dogoditi da je u prekidu. Radi se na tome da što skorije otklone problem. Hvala na strpljenju!

