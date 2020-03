KINA NAM ŠALJE LEKARE, MASKE I RESPIRATORE! Predsednik Si pisao Vučiću: Naše prijateljstvo je još čvršće!

Ki­na je među prvim državama koja je pritekla Srbiji u pomoć ša­lju­ći nam svo­je stru­č­nja­ke, ali i opre­mu.

Avion „Er Sr­bi­je“ ju­če je već po­le­teo iz Beo­gra­da za Ša­n­gaj, oda­kle tre­ba da do­ne­se me­di­cin­sku po­moć za na­šu ze­mlju.

- Za­jed­no le­ti­mo, za­jed­no stva­ra­mo no­ve uspo­me­ne, a sa­da će­mo za­jed­no i po­be­di­ti - po­ru­ka je ti­ma „Er Sr­bi­je“ ko­ji je oti­šao avio­nom po po­moć.

Stižu stručnjaci

Ovo je sa­mo pr­vi kon­ti­n­gent ki­ne­ske po­mo­ći Sr­bi­ji, a sa­dr­ža­će te­sto­ve za ko­ro­na­vi­rus, za­šti­t­nu i me­di­cin­sku opre­mu, kao osta­le neo­p­hod­ne stva­ri u bo­r­bi pro­tiv za­ra­ze ko­ja se br­zo ši­ri. Ipak, ve­ro­vat­no na­j­va­žni­ja po­moć Ki­ne tre­ba­lo bi da sti­g­ne to­kom vi­ke­n­da, ka­da će u Sr­bi­ju do­ći tim od še­st ki­ne­skih stru­č­nja­ka ko­ji su se pret­hod­nih ne­de­lja u svo­joj ze­mlji bo­ri­li pro­tiv opa­snog vi­ru­sa. O tome je u pismu predsedniku Srbije juče govorio i šef Kine Si Đinping.

Odgovornost

On je, u ime vla­de Ki­ne i ki­ne­skog na­ro­da, pre­neo Vučiću iskre­no sao­se­ća­nje uz že­lju da se obo­le­li br­zo opo­ra­ve, a epi­de­mi­ja bu­de pod kon­tro­lom.

- Ki­na i Sr­bi­ja su sveo­bu­hvat­ni stra­te­ški par­t­ne­ri. Če­li­č­no pri­ja­te­lj­stvo iz­me­đu dve­ju ze­ma­lja i dva­ju na­ro­da pos­ta­je još čvr­šće ka­ko vre­me pro­la­zi. Go­spo­di­ne pred­sed­ni­če, vi, va­ša vla­da i na­rod pru­ža­li ste ki­ne­skoj stra­ni sna­žnu po­dr­šku dok se ki­ne­ski na­rod bo­rio u je­ku epi­de­mi­je i na to­me du­bo­ko za­hva­lju­jem. U po­sled­nje vre­me epi­de­mi­ja izbi­ja u vi­še me­sta sa vi­še izvo­ra, a mno­go ze­ma­lja se suo­ča­va s po­ve­ća­nim ri­zi­kom po kon­tro­lu i spre­ča­va­nje ši­re­nja ko­vi­da-19. Vi i va­ša vla­da ste pre­du­ze­li niz ak­ti­v­nih me­ra pro­tiv epi­de­mi­je, što uka­zu­je na va­šu od­go­vor­nost i pre­da­nost - na­veo je Si i do­dao:

Borba protiv epidemije

- Ki­ne­ska stra­na čvr­sto po­dr­ža­va na­po­re sr­p­ske stra­ne za bo­r­bu pro­tiv ovog vi­ru­sa i pru­ža­će va­šoj ze­mlji ma­te­ri­jal­nu po­moć, uklju­ču­ju­ći za­šti­t­ne ma­te­ri­ja­le i me­di­cin­sku opre­mu, i obez­be­đi­va­ti po­dr­šku u na­ba­v­ci neo­p­hod­ne ro­be u Ki­ni. Mi će­mo po­sla­ti i tim me­di­cin­skih stru­č­nja­ka u Sr­bi­ju da bi­smo vam pru­ži­li po­moć u ana­li­zi­ra­nju si­tua­ci­je i po­de­li­li isku­stvo o kon­tro­li i spre­ča­va­nju ši­re­nja vi­ru­sa i le­če­nju obo­le­lih, ka­ko bi se po­di­gao efe­kat su­zbi­ja­nja epi­de­mi­je u Sr­bi­ji ra­di za­šti­te zdra­vlja i bla­gos­ta­nja na­ro­da.

Si je za­klju­čio da je uve­ren da će Sr­bi­ja si­gu­r­no u kra­t­kom ro­ku pre­bro­di­ti te­ško­će i po­be­di­ti ovu epi­de­mi­ju:

- Pri­da­jem ve­li­ki zna­čaj ra­zvo­ju od­no­sa iz­me­đu Ki­ne i Sr­bi­je. Ve­ru­jem da će na­še tra­di­cio­nal­no pri­ja­te­lj­stvo, ko­je se po­zna­je u ne­vo­lji, bi­ti uko­re­nje­no u sr­ci­ma na­ro­da u to­ku za­jed­ni­č­ke bo­r­be pro­tiv epi­de­mi­je, a na­še sveo­bu­hvat­no stra­te­ško par­t­ne­r­stvo pro­du­blje­no i po­di­g­nu­to na još vi­ši ni­vo.

Hu­ma­nost ču­ve­nog fudbalera STAN­KO­VIĆ DO­NI­RAO RESPIRATORE

Tre­ner Cr­ve­ne zve­zde De­jan Stan­ko­vić sa svo­jim po­slov­nim par­t­ne­rom Dra­ga­nom Ru­va­r­cem do­ni­rao je res­pi­ra­to­re i me­di­cin­sku opre­mu za Sr­bi­ju.

foto: Ana Paunković

- Du­žnost sva­kog od nas ko mo­že da po­mo­g­ne u ova­ko te­škom tre­nu­t­ku je­ste da to i ura­di za one ko­ji­ma je to na­j­po­tre­b­ni­je. Ni­je bi­t­no ko­li­ko, sva­ki do­pri­nos je je­dan ži­vot vi­še spa­sen - ka­že naš slav­ni fu­d­ba­ler i tre­ner Cr­ve­ne zve­zde. Stan­ko­vić do­da­je da je ovo sa­mo po­če­tak ak­ci­je lju­di do­bre vo­lje i da se oče­ku­ju no­ve do­na­ci­je onih ko­ji mo­gu da po­mo­g­nu. On će ih li­č­no po­zva­ti, kao u vre­me po­pla­va.