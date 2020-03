KRENULI SU KINESKI HEROJI! Ekskluzivna fotografija iz AVIONA ER SRBIJE kojim doleću LEKARI i POMOĆ!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas pismo predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga, u kojem se kaže: „Poštovani gospodine predsedniče, Epidemija virusa COVID-19 pogodila je Srbiju. Dozvolite mi da u ime Vlade Kine, kineskog naroda, kao i u svoje ime, Vama i prijateljskoj Vladi Srbije i njenom narodu, prenesem iskreno saosećanje uz želju da se oboleli brzo oporave, a epidemija bude pod kontrolom. Kina i Srbija su sveobuhvatni strateški partneri. Čelično prijateljstvo između dveju zemalja i dvaju naroda postaje još čvršće kako vreme prolazi. Gospodine predsedniče, Vi, Vaša Vlada i narod pružali ste kineskoj strani snažnu podršku dok se kineski narod borio u jeku epidemije i na tome duboko zahvaljujem. U poslednje vreme epidemija izbija u više mesta sa više izvora, a mnogo zemalja se suočava sa povećanim rizikom po kontrolu i sprečavanje širenja virusa COVID-19. Vi i Vaša Vlada ste preduzeli niz aktivnih mera protiv epidemije, što ukazuje na Vašu odgovornost i predanost. Kineska strana čvrsto podržava napore srpske strane za borbu protiv ovog virusa i pružaće Vašoj zemlji materijalnu pomoć, uključujući zaštitne materijale i medicinsku opremu, i obezbeđivati podršku u nabavci neophodne robe u Kini. Mi ćemo poslati i tim medicinskih stručnjaka u Srbiju da bismo vam pružili pomoć u analiziranju situacije i podelili iskustvo o kontroli i sprečavanju širenja virusa i lečenju obolelih, kako bi se podigao efekat suzbijanja epidemije u Srbiji radi zaštite zdravlja i blagostanja naroda. Uveren sam da će, pod Vašim snažnim rukovodstvom, Srbija sigurno u kratkom roku prebroditi teškoće i pobediti ovu epidemiju. Pridajem veliki značaj razvoju odnosa između Kine i Srbije. Verujem da će naše tradicionalno prijateljstvo, koje se poznaje u nevolji, biti ukorenjeno u srcima naroda u toku zajedničke borbe protiv epidemije, a naše sveobuhvatno strateško partnerstvo produbljeno i podignuto na još viši nivo“, navodi se u pismu predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga. 📷 Ambasada NR Kine

