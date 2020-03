PUTARI RADE UPRKOS VIRUSU: Evo gde će sve biti obustavljen saobraćaj narednih dana

Na petlji do Vrbasa do ulaza u Srbobran do 1. aprila biće obustavkheb saobraćaja zbog radova na izradi završnog asfaltnog sloja. Alternativni putni pravac: Srbobran-petlja Feketić i Srbobran-petlja Sirig, saopštilo JP "Putevi Srbije".

Saobraćaj je zbog radova od 23. marta do 1. juna obustavljen i na deonici Kladovo - Brza Palanka zbog radova na rekonstrukciji mosta u Grabovici. Alternativni putni pravac za putnička motorna vozila su lokalne ulice u mestu Grabovica, dok će saobraćaj za sva teretna motorna vozila (kamione, kamione sa prikolicom, šlepere) i autobuse biti preusmeren na sledeće alternativne putne pravce: Negotin - Štubik, Klokočevac - Porečki most i Porečki most - Kladovo.

Na mostu preko Tamiša, kod mesta Orlovat, saobraćaj je obustavljen zbog radova na redovnom održavanju od 21. marta do 20. avgusta. Alternativni putni pravci za vozila koja se kreću iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Uzdinu i Kovačice preko mesta Orlovat, Farkaždin - Kovačica, a vozila koja se kreću iz pravca Padine i Kovačice ka mestu Orlovat, i dalje prema Zrenjaninu, Farkaždin - Perlez.

Od 16. marta zbog radova na rehabilitaciji puta, izmena režima saobraćaja između čeone naplatne stanice Šid i isključenja za Šid, iz smera graničnog prelaza Batrovci ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levom poluprofilu auto-puta i nije omogućeno isključenje sa auto-puta za Šid na petlji Adaševci - iz pravca GP Batrovci vozila će se upućivati na petlju Kuzmin. Na petlji Adaševci u funkciji je uključenje ka GP Batrovci iz pravca Šida.

"Putevi Srbije" savetuju svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto ilustracija: Profimedia)

Kurir