EPIDEMIJA KORONE NIJE UMANJILA BORBENU GOTOVOST: Ministar Vulin objasnio zašto vojska šeta ulicama SA NAORUŽANJEM

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da epidemija korona virusa nije umanjila borbenu gotovost Vojske Srbije (VS) i da je vojska spremna da deluje na bilo kojoj tački teritorije, kao što je spremna da zaštiti Srbe "bez obzira gde žive".

"Sve bezbednosne strukture u Srbiji su spremne i deluju", istakao je Vulin.

Govoreći o prisustvu naoružanih pripadnika VS na ulicama, ministar Vulin je objasnio da se Vojska nikada ne angažuje bez nošenja naoružanja i pripadajuće opreme, prenelo je minstarstvo odbrane.

"Vojska ima pravila svog angažovanja i ona se dosledno sprovode. U vanrednom stanju vojska nosi oružje i tako je svuda u svetu. Nikada ne bih pustio vojnike da idu na zadatak, a da ih maksimalno ne zaštitim", istakao je Vulin.

On je rekao i da je VS vojska svih građana Srbije i da ne veruje da postoji Bošnjak koji VS doživljava kao stranu.

"Ne postoji nijedan Bošnjak koji bi za snove (Sulejmana) Ugljanina o ratu i sukobu u Raškoj oblasti dao život svog deteta", istakao je Vulin.

On je takođe naglasio da se budno prate i dogadjaji na Kosovu i Metohiji kao što je, kako je rekao, pokušaj ilegalnog gradjenja mosta u severnoj Kosovskoj Mitrovici koji je uznemirio Srbe".

"Kfor ima dužnost da čuva mir na Kosovu i Metohiji. Ne može biti raspoređivanja bilo koga na severu Kosova i Metohije bez dozvole Kfora. Mi smo u komunikaciji i imamo uveravanja da će Kfor učiniti sve da sačuva mir i bezbednost. Vojska Srbije sluša svog vrhovnog komandanta, a on je jasno rekao - nikada više se neće ponoviti martovski pogrom, Jasenovac i Oluja", rekao je Vulin.

(Novosti)

Kurir