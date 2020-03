OGLASILA SE DIJASPORA: U Srbiju su se vratili samo sezonski i radnici na crno!

Srpska dijaspora poštuje i podržava mere koje je preduzela vlada Srbija u borbi protiv korona virusa, a na put u domovinu krenuli su uglavnom sezonski radnici, radnici na crno koji su ostali bez posla, a tako i stana, socijalnog osiguranja, te nekolicina neodgovornih koji nisu imali razloga za to, poručuju predstavnici srpske dijaspore iz Beča.

Potpredsednik Srpskog kulturnog centra "Stevan Mokranjac" iz Beča Saša Božinović kaže da članovi tog društva, ali i ogromna većina srpske dijaspore u Austriji poštuje, ne samo mere koje je uvela Vlada Austrije, već i apele predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne dolazi i ne pogoršava situaciju u domovini.

"Mnogi su ovde proteklih dana upućeni da rade od kuće, ili su dobili otkaze, ali nisu u mogućnosti da odu u Srbiju. Imamo obavezu da budemo kući i u svakom trenutku spremni da se javimo na posao, kada zatreba, a oni na birou rada, moraju da budu u Austriji kako bi dobijali pomoć države. Tako da svi koji ovde žive legalno sigurno nisu u ovo vreme otputovali u Srbiju", objasnio je on.

Božinović kaže da je u kolonama, koje su se videle do pre neki dan na austrijsko-mađarskoj granici bili sezonski radnici iz turističkih centara u pokrajini Forarlberg I Tirol, kao i radnici na crno, koji su ostali bez posla.

"Prema mojim saznanjima poslodavci su sezonce do poslednjeg trenutka držali na radnim mestima, i onda, na početku primene restriktivnih mera otpustili, tako da su ostali bez posla, zdravstvenog osiguranja, i stana, te su bili primorani da se vrate kućama", dodao je on.

Tako gotovo niko ni od članova "Mokranjca", prema njegovim rečima nije trenutno u Srbiji, već su svi sa porodicama u Beču.

On kaže da sigurno postoji nekolicina pripadnika srpske dijaspore koja je otputovala u Srbiju u ovo vreme, što on lično osuđuje i napominje da je da srpska dijaspora podržava mere koje je preduzela Vlada Srbije, svesna da je to jedino rešenje za suzbijanje pandemije.

"Mere koje su preduzeli Vlada Austrije i Srbije, koje su jedne od retkih evropskih zemalja koje su odmah pribegle restriktivnim merama u zaštiti svojih građana, su jedini način da ne dođemo u situaciju u kojoj se aktuelno nalaze Italija, Španija, Francuska,. . . ", dodao je on.

Predsednik Zajednice srpskih klubova u Beču Luka Marković, takođe, tvrdi da "prava" dijaspora nije krenula u Srbiju nakon apela srpskih vlasti.

"Kada govorimo o dijaspori to se odnosi na ljude koji ovde imaju stalno radno mesto i boravak. Ti ljudi nisu otišli u Srbiju, jer ovde imaju socijalno I zdravstveno osiguranje. Ti ljudi ne treba ni da idu u Srbiju, već treba da ostanu gde jesu, i tu da se leče, ako se razbole. Otišli su oni ljudi koji su bili tu sezonski, ili 'na crno', jer oni su ostali bez mogućnosti da rade, bez novca, bez mogućnosti da plate stan".

Kaže oni ne bi imali ni gde da se leče, mada država Austrija ne bi nikog, veruje, u ovom trenutku, ostavila na cedilu. Ali, oni su iz straha krenuli nazad.

Dijaspora, kako ističe sluša sve preporuke austrijske vlade, a tako I sve što stiže iz Beograda.

