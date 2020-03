SRBI ZAROBLJENI NA AERODROMIMA ŠIROM SVETA: Putno osiguranje ne pokriva lečenje od koronavirusa

Pandemija: Osiguravajuće kuće ne nadoknađuju bolničke troškove ukoliko se virusom zarazite tokom boravka u inostranstvu, to tek sada poneke omogućavaju

Putna osiguranja ne pokrivaju pandemiju, tako da ukoliko od korone obolite tokom putovanja, moraćete sami da platite lečenje, otkriva dobro obavešteni izvor Kurira!

Naš sagovornik ističe da su, usled situacije koja je zadesila planetu, neke osiguravajuće kuće počele da ovu stavku dodaju svojim paketima osiguranja.

- Većina osiguravajućih kuća koje posluju na našoj teritoriji u svojim paketima imala je opciju da ukoliko se tokom pandemije razbolite na putu sami plaćate svoje lečenje, tj. oni ne pokrivaju troškove. Međutim, sa širenjem korone neke od njih su odlučile da ovu stavku, koja nije bila jasno naznačena u ugovoru, istaknu - navodi naš izvor.

Među brojnim srpskim državljanima zarobljenim po aerodromima i u inostranstvu jeste i voditelj Andrej Maričić, koji je putem Instagrama pokrenuo grupu za pomoć Srbima koji ne mogu da se vrate sa Tajlanda i zamolio da mu se pošalju lični podaci i lokacija na kojoj se naši ljudi nalaze kako bi mogli da se nađu u slučaju da avion za povratak Srba sleti u Bangkok.

- Mi smo porodica sa bebom od godinu dana na Baliju. Skinuli su nas sa leta, a aerodrom je zatvoren tri sata pred naš let. Molim te, imaj nas na umu, prijavili smo se - glasi molba tročlane porodice, koja kaže da na Baliju ima još desetak Srba, a našem listu su se javili i čitaoci koji kažu da u Meksiku ima 12 državljana Srbije:

- Nismo uspeli da se ukrcamo na let za Pariz, a postoji mogućnost i da će Meksiko zatvoriti granice.

Miloš Stanković (26) iz Beograda sa bratom i dvojicom drugova dva dana je na aerodromu u Dohi.

- Vraćali smo se preko Dohe iz Vijetnama i na aerodromu smo zatekli više desetina naših. Poslednja informacija koja nas je obradovala jeste da je sutra let Doha-Beograd u 7 sati, ali je taj let posle sat vremena otkazan - rekao je on i dodao da im Katar obezbeđuje hranu, vodu i ćebad, ali problem je što među njima ima astmatičara i dijabetičara kojima je terapija pri kraju.

Na sajtu Tačka povratka nalazi se formular za građane koji imaju problem da se vrate u Srbiju i pozivaju ih da im se jave.

Srba ima od Perua do Maldiva NE KREĆITE KUĆI, SVI IDU U MOROVIĆ! Šef diplomatije Ivica Dačić istakao je da Srba ima na gotovo svakom kraju sveta - od Perua, preko Tajlanda, do Indonezije, Maldiva i poručio da, ako ne moraju, ne kreću kući. foto: Beta / Mario Stimotic - Svako ko dođe ide u karantin u Morović. Vlada se trudi da pomogne građanima, i to shodno prioritetima - rekao je Dačić i dodao da su prioriteti deca, učenici, studenti, bolesni koji su se lečili u inostranstvu, ljudi koji su na službenim putovanjima, pa tek na kraju turisti.

