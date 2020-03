ZAKON JE NA STRANI RODITELJA: Evo šta je na raspolaganju građanima čiji su mališani u privatnim vrtićima

Sve dok je vanredno stanje roditelji dece koja idu u državne vrtiće u Beogradu neće plaćati ni dinara za taj period, a Grad Beograd je preporučio i privatnim predškolskim ustanovama da slede taj princip.

Gradsko veće sutra bi trebalo i da usvoji odluku o prestanku subvencionisanja dela troškova boravka dece u privatnim vrtićima dok traje vanredno stanje. A građani od kojih privatne predškolske ustanove ipak hoće da naplate deo koji roditelji plaćaju, treba da znaju da mogu, po Zakonu o obligacionim odnosima, da raskinu ugovor usled vanrednog stanja.

Slavko Gak, gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu u Beogradu, kaže za Kurir da je nenaplaćivanje vrtića kada su oni zatvoreni, odnosno deca ne idu u njih zbog epidemije koronavirusa, jedina ispravna odluka.

Bez dileme

- Za državne vrtiće nismo uopšte imali dilemu u vezi sa tim, pa je takva odluka i doneta. Privatnim predškolskim ustanovama možemo uputiti samo preporuku, to smo i učinili, dakle preporuka je da slede odluku Grada da roditeljima ne naplaćuju vrtić tokom perioda kada deca neće ići u njih. Gradski štab za vanredne situacije je dao nalog Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu da Gradskom veću uputi predlog da se odluka o subvencionisanju dela troškova za boravak dece u privatnim predškolskim ustanovama ne primenjuje za vreme trajanja vanrednih mera zatvaranja obrazovnih institucija – kaže Gak i dodaje:

- To znači da za period kada vrtići ne rade Grad ne subvencioniše boravak u privatnim vrtićima, jer se on i ne realizuje. Roditelji bi trebalo da znaju da se Zakon o obligacionim odnosima bavi ovakvim situacijama, odnosno da je predvideo mogućnost raskida ugovora u situacijama, kada su nastupile okolnosti koje se nisu mogle predvideti – ističe on.

Prema njegovim rečima, vanredno stanje u zemlji, pandemija koronavirusa i mera zatvaranja svih vrtića u celoj zemlji to svakako jesu.

Tu smo za roditelje

- Sekretarijat će maksimalno izlaziti u susret svima koji se odluče na takav korak ukoliko im, uprkos preporuci Grada, privatna predškolska ustanova bude slala račune i za vreme dok su deca onemogućena da idu u vrtić. To znači da ćemo im, kada sve ovo prođe, omogućiti da nastave da primaju refundaciju Grada i ukoliko promene vrtić, kada se budu ukinule mere obustave rada vrtića. Ipak, verujem da će privatnici poslušai preporuke Grada i da će se, pre svega, voditi najboljim interesima dece – objašnjava Gak i dodaje:

- Ovo je vreme kada moramo maksimalno pokazati solidarnost i odgovornost. Zaista nemam dilemu da je nenaplaćivanje vrtića tokom perioda kada su oni zatvoreni jedina ispravna odluka.

Kurir.rs/ R. Briza

Foto: Filip Plavčić/Ilustracija

Kurir