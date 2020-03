OVAKO ĆE SE ISPLAĆIVATI PENZIJE: Četiri modela za isplatu, a do 31. marta SVI MORAJU da dobiju novac!

Svi penzioneri stariji od 65 godina koji zbog vanrednog stanja ne smeju da izlaze iz kuće ne treba da brinu jer neće ostati bez svojih penzija, čija isplata kreće sutra.

Vlada Srbije, Fond PIO i Ministarstvo za rad nalaze način da najstarijim sugrađanima novac stigne do ruku. Još nije potpuno definisano na koji način će se to realizovati, razgovori u kriznom štabu traju, ali zasad postoje četiri modela koja su u opciji, saznaje Kurir.

Više mogućnosti

- U Srbiji ima 1,7 miliona penzionera, a od njih oko 450.000 novac dobija na kućnu adresu. Svi ostali, dakle više od 1,2 miliona, penzije primaju preko računa. Opcije su da se organizuju posebni šalteri i precizan termin za podizanje novca, kao što je to organizovano za izlazak u kupovinu.

Druga opcija bi bila mobilni bankomati koji bi dolazili do određene lokacije. Treća - da službenici banaka i poštari idu na kućnu adresu i isplaćuju, a četvrta je da se uključe pripadnici MUP ili vojske - priča izvor Kurira iz Nemanjine 11.

Poslednja opcija bi podrazumevala da pripadnici vojske i policije posete penzionere, dobiju od njih ovlašćenja za podizanje na šalteru, podignu novac i donesu im do kućnog praga.

Ta ovlašćenja bi bila privremena i pravila bi se na tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje. Sve ovo se odnosi na penzionere koji nemaju nikog od rodbine ili nemaju osobu od poverenja kojoj bi mogli da daju karticu za bankomat. Poseban posao je i to da se napravi presek koliko je takvih penzionera, zbog toga je neophodna sveobuhvatna analiza i ogromna organizacija - ocenjuje naš sagovornik.

Privremena ovlašćenja

Momo Čolaković, poslanik PUPS, kaže za Kurir da veruje da će plan i organizacija Fonda PIO i Vlade biti dobar i na koristi najstarijih sugrađana. - Podržaću ono što oni utvrde. Država se maksimalno angažuje da penzioneri koji su izolovani što manje trpe. To pokazuje i pomoć od 4.000 dinara. Najsigurnije je i najbolje da penzioneri daju ovlašćenja nekome iz porodice, ali za one koji su sami ili nemaju tu mogućnost siguran sam da će država naći adekvatno rešenje - kaže Čolaković.

Rok

DO 31. MARTA SVI DOBIJAJU NOVAC

foto: Shutterstock

Krajnji rok do kog bi svi penzioneri trebalo da imaju novac u rukama, po našim saznanjima, bio bi utorak, 31. mart. To je drugi deo penzije za februar. Uplate će se obavljati već od 25. marta, kao što je i predviđeno, i za to su sredstva obezbeđena.