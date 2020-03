POZIV FUNKCIONERIMA I ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU: Ivana Tomić prva uplatila novac na račun RFZO s porukom ostalima

Iz osećaja najdublje ljubavi prema svom narodu i zemlji, upravo sam donirala sredstva u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Smatram da je uz moje tapšanje sa terase, i svakodnevni volonterski rad na Opštini Voždovac, ovo dobra prilika da pokažem zahvalnost i podršku pre svega medicinskim radnicima, ali i svima koji naporno rade u korist svih nas. Pozivam sve funkcionere i one koji su zaposleni u državnom sektoru da pokažu odgovornost i u granicama svojih mogućnosti doniraju sredstva i podrže Vladu Republike Srbije u ovoj teškoj borbi. @avucic https://www.srbija.gov.rs/vest/453942/instrukcije-za-uplatu-donacija-u-borbi-protiv-covid-19.php #srbija #koronavirus #ostanikodkuće

A post shared by Ivana Tomic Ilic (@ivananatomic) on Mar 24, 2020 at 6:46am PDT