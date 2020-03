OBUZDAĆEMO OVU NEMAN! Kon: Srbija će odneti pobedu u mučnoj borbi sa koronom Lončar: SADA MI NAPADAMO VIRUS

Ovo su prve optimistične prognoze koje su dali stručnjaci od kako smo ušli u borbu sa opakim koronavirusom. Srbija je ušla u 19. dan teške borbe sa epidemijom. U toj borbi nije sama, pošto istu bitku bije praktično cela planeta.

Međutim, optimistične prognoze našeg eminentnog epidemiologa, profesora doktora Predraga Kona izgvorene na redovnoj konferenciji za medije na kojoj se svakodnevno u isto vreme građani obaveštavaju o novim podacima su ohrabrujuće.

Govoreći o merama koje su dosad preduzete, ali i novim strategijama ustanovljenim nakon niza sastanaka sa stručnjacima koji su prekjuče iz Kine doputovali u Srbiju, po prvi put govori se o pobedi koju će Srbija odneti u mučnoj borbi sa korona virusom, a sve zahvaljujući novom pristupu

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar objasnio je na početku konferencije da je tokom konsultacija sa stručnjacima iz Kine doneta nova odluka da će sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom, biti testirane na COVID 19.

- Sada mi napadamo virus, da ga identifikujemo i da se borimo sa njim - kazao je odlučno Lončar i pojasnio da to podrazumeva i da će pojedini domovi zdravlja od sada imati poseban objekat koji će predstavljati male "korona centre" u kojima će se prvo testirati svi koji sumnjaju da su inficirani, te da će testovima biti podvrgnut mnogo veći broj ljudi nego što je to bio slučaj do sada.

Ne treba zaboraviti da je pored ove nove metodologije, sa stručnjacima iz Kine stigla i oprema neophodna za ovu borbu, ali da je svakako iskustvo koje lekari iz najmnogoljudnije zemlje sveta imaju iza sebe - neprocenjivo.

- Mislim da se sada javlja dodatna motivacija, makar to osećam od svojih saradnika. Naći ćemo način da motivišemo kolege iz domova zdravlja da se uključe sa malim "korona centrima", tu će dolaziti ljudi da se testiraju, da pitaju. Kojom će se brzinom oni formirati, videćemo, ali svaki dan je važan. Mislim da je realno da na celoj teritoriji Srbije budu podignuti za nedelju dana. Polako počinjem da verujem da možemo ovu neman da obuzdamo - rekao je Kon. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kazao je zatim da ga lično raduje to što je kazao doktor Kon.

