ZUBAR IZ NOVOG SADA ZNAO DA IMA KORONU, ALI NIJE PREKIDAO RAD: Sada mu preti drakonska kazna zatvora!

Zubar iz Novog Sada uredno je radio iako je imao simptome koronavirusa, a sada se nalazi na respiratoru, saopštio je juče pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković i najavio da će protiv njega biti podneta krivična prijava.

- Pacijent iz Novog Sada koji je u teškom stanju i nalazi se na respiratoru ima 45 godina i obavljao je privatno stomatološku uslugu, pa čak imamo informaciju da je radio i kada je imao znakove infekcije - rekao je Gojković na konferenciji za novinare.

On je naveo da je zubar koji se bavi privatnom praksom jedan od tri pacijenta koja se trenutno nalaze na respiratorima na Infektivnoj klinici KC Vojvodine. Gojković je rekao da će protiv još jednog pacijenta koji se leči u KCV biti podneta krivična prijava, ali nije precizirao o kome je reč.

- I to će biti ozbiljne krivične sankcije za ova dva pacijenta, pogotovu pacijent koji se već nalazi na respiratoru i koji je obavljao privatnu stomatološku praksu, i to jedno vreme, prema našim saznanjima, čak i sa znakovima infekcije. Protiv takvih lično ću podneti krivične prijave - naveo je Gojković.

Podsetio je da je Krivičnim zakonikom Republike Srbije regulisano da je, ukoliko se ne poštuje Zakon o zaraznim bolestima, kazna zatvora do tri godine ukoliko nesavesnim ponašanjem nanesete teško delo u vezi s prenošenjem infekcije drugim osobama do osam godina, a ukoliko to što ste uradili dovede do smrtnog ishoda druge osobe, kazna zatvora je do 12 godina. Gojković je još jednom opomenuo zdravstvene radnike koji i dalje ne shvataju koliko je situacija ozbiljna.

- To nije ničiji hir, to je zakon i svi možete da pročitate tačke 249 i 259 Krivičnog zakonika u vezi sa kažnjavanjem onih koji ne poštuju Zakon o zaraznim bolestima - dodao je pokrajinski sekretar.

Čačak DEVOJČICA IMA KORONU?! Sedmogodišnja devojčica smeštena je na dečje odeljenje bolnice u Čačku sa simptomima korone. Direktor bolnice dr Miroslav Sretenović rekao je da devojčica ima znake respiratorne infekcije, ali još nema potvrde korone. Dete, naveo je, nema teže simptome bolesti i u dobrom je opštem stanju. On je naveo da se stanje trojice pacijenata iskomplikovalo, pa je lekar ortoped transportovan u Beograd, a dvojica (44 i 60 godina) koji su hronični bolesnici u Kragujevac.

Grobari sa zaštitnim odelima SAHRANA PRVE ŽRTVE BEZ NAJMILIJIH R. B. (59) iz Kikinde, prva žrtva korone u našoj zemlji, biće sahranjen danas u 13 sati na Centralnom groblju u Kikindi. - Pogrebu neće prisustvovati najmiliji preminulog, budući da su njegova supruga, ćerka i sin u samoizolaciji. Mi smo već preduzeli sve mere. Dezinfikovali smo kapelu. Sahranu će obaviti naši radnici koji će imati maske, zaštitna odela i rukavice - rekla je za Kurir Branka Živaljević, šef Službe groblja JP „Kikinda“.

