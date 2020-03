POMOĆ UČENICIMA, NASTAVNICIMA I RODITELJIMA: Otvorena besplatna telefonska linija za psihološku podršku

Milja Krivokuća iz Ministarstva prosvete kaže za TV Prva da je Ministarstvo prosvete odlučilo da od juče svoju SOS liniju za prijavu nasilja stavi u funkciju pružanja psihosocijalne podrške zaposlenima u obrazovanjju, roditeljima i učenicima.

Broj telefona je 0800 200 201, a cilj je, kako kaže Krivokuća, da se umanji stres u novonastalim okolnostima.

Zahvalila je kolegama volonterima, stručnim saradnicima koji pruzaju podršku na liniji pored svojih redovnih poslova.

"Cilj linije je da se pruži dodatna psihološka, savetodavna podrška u situaciji kada se svi nalazimo pred novim izazovima, kada je odgovornost roditelja veća", rekla je Krivokuća, koja je psiholog.

Kako je navela, za dva dana su se na taj broj telefona Ministarstva prosvete javljali pre svega roditelji, ali i nastavnici i učenici.

"Roditelji su imali pitanja vezano za svoje obaveze i odgovornnost oko onlajn nastave. Bilo je tu još nekih drugih stvari vezano za jednu stresnu situaciju kakva je ova", rekla je Krivokuća.

foto: Printscreen YT

Poručila je roditeljima da je pored obrazovne, važna i vaspitna uloga i navela da deca sada mnogo više vremna provode na društvenim mrežama i u onlajn komunikaciji i da roditelji zato treba da povedu računa u vezi sa takvom vrstom komunikacije.

"Apelujemo i na roditelje adolescenata kojima su sve ove zabrane prilično teško pale da, ipak, povedu računa o njihovoj bezbednosti posebno u vreme policijskog časa. Mislim tu i na digitalno nasilje i neprimerenu komunikaciju", rekla je Krivokuća.

Dodala je da se to odnosi na sve one rizike koje smo i do sada imali, ali koji se u ovom kontekstu možda mogu i da se povećaju s obzirom da je sada to jedini način i komunikacije i druženja mladih.

Savetovala je roditelje da za sve dileme vezane i za onlajn nastavu i za neku organizaciju slobodno mogu da se obrate školama za podršku i za savet.

"Poruka za decu jeste da budu vredna i da uče, ali da ne zaborave i na fizičku aktivnost. Posebno sada kada nam je ograničeno kretanje važno je da povedemo računama i o mentalnom, ali i fizičkom zdravlju", kaže Krivokuća.

(Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir