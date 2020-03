OBE TRUDNOĆE MI JE VODILA I MNOGO MI POMOGLA: O doktorki preminuloj od korone pacijentkinje imaju samo reči hvale (FOTO)

Biljana je bila iz Prokuplja, a prethodne tri godine je živela i radila u Nišu, u Domu zdravlja, ali i na privatnoj klinici kao ginekolog.

Posle njene smrti, oglasili su se pacijenti, koji za Biljanu imaju samo reči hvale.

"Obe trudnoće mi je vodila i mnogo mi je pomogla oko napada panike"..., napisala je Mirela Đ. Iz Niša.

U grupi "Mesto za roditelje" iz Niša oglasile su se mnoge žene koje žale za Biljanom, ali i izražavaju zabrinutost zbog skorašnjeg kontakta sa njom.

"Malopre sam se vratila iz Doma zdravlja, svi pregledi na Ginekologiji otkazani do daljeg, osim za hitne slučajeve tipa ko ima karcinom. Trudnicama zabranjen ulaz na Ginekologiju, do šaltera se ne dolazi već se stoji u hodnik i čekate da dođe sestra do vrata da vam da bilo kakvu informaciju. Kada sam sišla u prizemlje ispred lifta stoji čovek koji usmerava ljude gde da idu, dolazi doktor i kaže mu u podrum dole šaljusa temperaturom i trudnice. Stižem do izlaza obezbeđenje kaže 'kako trudnice dole kada su nama rekli gore da ih šaljemo?', a gore velikim slovima stoji obaveštenje 'ZABRANjEN ULAZ TRUDNICAMA'. E sad... Nisam pametna, to je info od mene što sam videla i čula danas, inače većina ginekologa ne radi već neko vreme", prenosi svoje iskustvo Jelena P.

Oglasio se i Sindikat lekara i farmaceuta koji je struku obavestio o tragičnom ishodu, dok se iz Biljaninog Doma zdravlja još nisu javili.

