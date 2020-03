I DALJE POTREBAN MAKSIMALAN OPREZ: Neće biti kućne izolacije, ali ostaje kućna samoizolacija EVO OBJAŠNJENJA ŠTA JE ŠTA

Pacijenti s lakom kliničkom slikom korona virusa od sada će se smeštati na Sajmu, najavio je danas na konferenciji za štampu dr Predrag Kon. To će biti oni ljudi za koje je do sada bila predviđena kućna izolacija.

Ova nova mera je nametnula pitanje da li sada kućna izolacija prestaje, kao i šta je kućna izolacija, a šta kućna samoizolacija, i ta nova situacija malo je zbunila ljude.

Hajde da to objasnimo.

Idemo redom.

Kućna izolacija

DO SADA JE BILO OVAKO: Kućna izolacija je izolacija u okviru doma, kada se oboleli koji je pozitivan na korona virus, smeštao u sobu u svojoj kući, gde ga samo jedna osoba iz porodice obilazi i pomaže mu, sa posebnim merama zaštite. Oboleli je sve dok ima blažu kliničku sliku u svojoj kući, a ukoliko razvije težu kliničku sliku,ako mu se stanje pogorša, onda biva hospitalizovan.

SADA ĆE BITI OVAKO: Kućna izolacija prestaje. Svi pacijenti koji su pozitivni na korona virus sa blažim simptomima smeštaju se u kolektivni smeštaj, na Sajmu na primer.

ZAŠTO SE TO MENJA: Dr Kon je danas objasnio da je iskustvo pokazalo da je u kućnoj izolaciji ipak dolazilo do zaražavanja i da je to u osnovi jako teško sprovesti. Ovim se širenje zaraze obuzdava.

Kućna samoizolacija

ONA I DALJE POSTOJI: Ovde je reč o izolaciji u kući svih koji su bili u kontaktu sa obolelim na dve nedelje.

Da podsetimo šta je dr Kon danas rekao.

- Kućna izolacija prestaje, ali kućna samoizolacija ne prestaje, to nije isto. Možda vama zvuči isto, ali kućna izolacija se sprovodi u odnosu na nekog ko je oboleo i ko je pozitivan, a kućna samoizolacija je zaštitna i služi za one koji su bili u kontaktu sa tim obolelim, i to će ostati kao što je bilo - rekao je danas dr Kon.

Dodao je i da su od stručnjaka iz Kine dobili uveravanja da bi i ti ljudi, koji su bili u kontaktu sa obolelim, trebalo da idu u dodatni karantin, gde bi svako bio posebno u sobi, zaključan u periodu od dve nedelje, ali, kako je rekao, mi to ne možemo da obezbedimo i ne bi bilo prihvatljivo.

