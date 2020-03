U SRBIJI DANAS TOPLIJE, ALI I DALJE OBLAČNO: Duvaće jak vetar, a ponegde će kratko padati sneg i kiša

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i malo toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U centralnim i južnim krajevima ujutru ponegde sa kratkotrajnim snegom, posle podne uz mogućnost slabe kiše.

Posle podne na severu, a krajem dana i u ostalim krajevima postepeno smanjenje oblačnosti.

Vetar umeren i jak, u košavskom području sa udarima olujne jačine, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus tri do jedan, najviša od četiri do osam, u košavskom području do 11.

U Beogradu danas pretežno oblačno, malo toplije i uglavnom suvo. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od minus jedan do jedan, najviša oko osam.

(Kurir.rs/Beta/Foto ilustracija: Profimedia)

