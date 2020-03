PATOLOG DR ZORAN STANKOVIĆ ZA KURIR: Sluzavi šlajm ubija ljude!

Kako zaista korona ubija, odnosno šta to tačno uradi u organizmu, teško je precizno reći jer je odluka Svetske zdravstvene organizacije da se ne radi obdukcija preminulih ukoliko je uzrok smrti koronavirus, već da se rade posebna testiranja.

U skladu sa odlukom SZO, ni u Srbiji se ne rade obdukcije preminulih, kako je rekao ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Prof. dr Zoran Stanković, bivši ministar zdravlja i naš čuveni patolog, kaže za Kurir da zna za odluku SZO da se sada tela umrlih spaljuju, ali da bez obdukcije neće biti moguće dati detaljniju procenu šta virus uradi u telu zdrave, a šta hronično obolele osobe.

- Ono što su dosad utvrdile kineske kolege, koje su uradile 12 obdukcija preminulih u Vuhanu, jeste da su pluća inficiranih puna sluzavog šlajma. Zbog toga je protok kiseonika skoro bio nemoguć u telima tih osoba. A kada organizam ne dobija dovoljnu količinu kiseonika, tada stradaju svi organi - mozak, srce i drugi - objašnjava taj stručnjak.

Zato bi, kako dodaje, trebalo oformiti ekipu koja bi ipak radila autopsije jer se jedino na taj način dobijaju neophodne informacije za sve ostale stručnjake, koji sada rade na pravljenju vakcine ili leče obolele. - Na primer, kod obolelih od dijabetesa, kardiovaskularnih i drugih hroničnih bolesnika čiji je imunitet već oslabljen, kada pluća tako stradaju, tada dolazi do najtežih ishoda bolesti jer ostali organi ne mogu da rade ako su pluća u kolapsu.

Prema njegovim rečima, neophodno je napraviti ekipu ljudi koja će raditi obdukcije da bi se proučilo ponašanje virusa u organizmu. - Trebalo bi ih raditi i kod ljudi koji nisu imali hronične bolesti kako bi se videlo šta je to što virus radi organizmu, da li dovodi do promena na plućima ili na nekim drugim organima i kojim to. To je jedini način. Sve ostalo je priča koja se zasniva na laboratorijskim ispitivanjima. Stalno su bile rizične obdukcije. Medicina zahteva akciju, a ne čekanje - kazao je on.

Autopsije Šta su kineski stručnjaci utvrdili Zatvoreni putevi Autopsije preminulih od korone otkrile su informacije od vitalnog značaja za klinički tretman kovida-19, preneo je svetski stručnjacima dr Lju Lang, profesor na Medicinskom fakultetu u Vuhanu, i dodao da je prva takva procedura urađena 16. februara. Do početka marta Kinezi su obavili 12 obdukcija, dok je dr Ljujev tim uradio devet. - Patološki nalazi ukazuju da virus izaziva takozvanu distalnu alveolarnu štetu, tačnije u disajnim putevima pronađena je velika količina lepljivog šlajma. Ovo je problem na koji bi trebalo najviše da se obrati pažnja. Na primer, normalno plućno krilo na dodir je kao sunđer jer je u njemu vazduh. Ali plućno krilo zaraženo koronavirusom više ne liči na taj organ jer dobija promene karakteristične za upalu pluća. To sve izgleda kao da puštate kiseonik u zatvorene puteve - rekao je dr Lju i napomenuo da su obdukcije preminulih od kovida-19 izuzetno rizične.

