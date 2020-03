SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ ZA KURIR: Želim da nam u izolaciji poraste natalitet!

Sve moguće: Neće me čuditi da brojnovorođenih beba bude i veći, samo da ne bude i više razvoda kao u Kini

Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i neuropsihijatar, dane provodi u kućnoj izolaciji jer ima 68 godina, a sad savetuje Srbe kako da sa što manje stresa prođu kroz epidemiju koronavirusa.

Kome najteže pada izolacija?

- Na neke to deluje fobično, osećaju se zarobljeno. Ali da bismo imali život u kojem ćemo ponovo imati socijalnu komunikaciju, moramo prvo da ga sačuvamo. Nagoni prema životu moraju da prevladaju.

Šta da urade kada osete anksioznost?

- Ako počnu da brinu: „Eto, sad sam u ovim godinama zatvoren u četiri zida“, sami su sebi najveći neprijatelji. To može dovesti do lupanja srca, nepravilnog disanja, grčeva u mišićima, ali i do malih, srednjih ili većih paničnih napada. Oni koji ulaze u takva stanja prvo bi trebalo da nauče da opuste mišiće, da ruke i noge ne budu u grču, da dišu pravilno - 15 minuta dubokog udisanja i izdisanja, a potom i da prisile sebe da misle na nešto konkretno, ali emotivno neutralno.

Šta još pomaže u psihičkom konsolidovanju?

- Uvek možemo da pozovemo nekog s kim se dugo nismo čuli, a ko nam je prijatan, da pročitamo nekoliko tekstova koji će da skrenu pažnju, da uradimo neke kućne poslove, kao na primer da odvojimo kašičice za goste od onih koje svaki dan koristimo i slično.

U Kini je u vreme izolacije porastao broj razvoda.

- Često se dešava da partneri koji su godinama u zajednici provode malo vremena zajedno preko dana, pa duži zajednički boravak može otvoriti akumulirane probleme. Sposobnost tolerancije ljudi u izolaciji je manja jer nemaju zadovoljene uobičajene radne, emotivne i druge potrebe.

Mnogi se Srbi pak šale da je izolacija spas za natalitet?

- Neće me čuditi da broj novorođenih beba bude veći. U ovakvim okolnostima ima više i ljubavi i mržnje, a volela bih da nam poraste natalitet, samo da ne budemo ko Kina po razvodima.

Kako objašnjavate to što mnogi krše propisanu samoizolaciju i policijski čas?

- Onaj ko se još nije suočio s tim da mu je život u opasnosti, kao i život onih koje najviše voli, nema fiziološku dozu straha i bahat je.

A oni koji su znali da su zaraženi i išli svuda?

- To je strašna bahatost i sebičnost i takav treba da snosi sankcije.

Mnogi ostaju bez posla, šta ćete uraditi?

- Izazov u ovoj borbi je i očuvanje čoveka koji će sutra biti nosilac daljeg života. Imaću posebne aktivnosti vezane za finansijski opstanak porodice. Najbitnije je da poslodavac sačuva svog radnika, posebno ako je roditelj. Apelujemo stalno da se ljudima ne daju otkazi. U Srbiji je bilo ratova, poplava, zla vremena su nas retko zaobilazila... I uvek smo uspevali da se oporavimo, pa i sada ćemo, samo da imamo što manje žrtava.

Kako izgleda voditi kabinet u kućnim uslovima?

- Isto radim, samo ne izlazim iz kuće. Sa kabinetom analiziram sve materijale iz Kine i objavljujemo na našem sajtu.

Kod kuće Kuvam i ručak Koliko vam smeta ograničeno kretanje? - To sam shvatila kao najveći stepen stručne ljubavi prema svom životu. Provodim vreme sa suprugom i mamom, ali se trudimo da i u dnevnom boravku budemo na distanci. Neobično mi je i mogu čak i da skuvam i ručak. Rođaka nam donosi iz radnje sve što je potrebno.

Ružica Kantar

