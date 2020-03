NOVA RIGOROZNA MERA! KURIR EKSKLUZIVNO SAZNAJE: Za ovu grupu građana važiće NOVO PRAVILO ZA SAMOIZOLACIJU!

Kako saznajemo biće doneta odluka da se mera samoizolacije od 14 dana za sve građane koji dolaze iz inostranstva automatski produžava na 28 dana.

Predsednica Vlade Ana Brnabić je rekla da se danas nalazimo u 22. danu borbe, u sred srede, i pred nama su dve izuzetno teške, kritične nedelje.

- Danas smo gledali brojeve, imamo konkretan dokaz da mere zabrane kretanja starijih sugrađana daju rezultate. U Srbiji imamo 25% pozitivnih u statosnoj grupi preko 60 godina, a u Italiji je to 57,9%. U starosnoj grupi iznad 70 godina u Srbiji je procenat 9%. Koliko kod mi bili kritikovani za tu meru, ona daje rezultate i stojimo iza toga.

Ponosmi smo na rezultate ove, i za to je potrebna gvozdena disciplina, ne samo za starije, već i za ostali deo stanovništva. Svo kretanje, svi kontakti moraju biti svedeni na apsolutni minimum. To je jedini način da se borimo kao do sada, i da damo šansu našem zdravstvenom sistemu.

