ALEKSANDAR VUČIĆ O BORBI SA KORONAVIRUSOM: Nećemo još da zatvaramo gradove

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć da u barem u naredna tri dana neće biti zatvarani gradovi u borbi protiv koronavirusa. On je kazao da se o toj meri razmišljalo, ali da je zaključeno kako bi to iziskivalo angažavanje policajaca koji sada rade na proveri građana u samoizolaciji.

- Približavamo se periodu kada ćemo imati prvo pet, dvadeset, pa trideset mrtvih dnevno. Taj će broj rasti geometrijskom progresijom. Mnogo smo srećni što smo u poslednja 24 sata imali samo jednog mrtvog, a imamo više stanovnika od ostalih zemalja na Balkanu. I imamo najveći priliv iz inostranstva - objasnio je Vučić na konferenciji za medije na kojoj su čestvovali i premijerka Ana Brnabić i dr Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti.

Predsednik Srbije saopštio je da se u Srbiji pojavilo novo žarište koronavirusa, Ćuprija, kao i da je zaraza buknula onog trenutka kada su ljudi stigli iz inostranstva.

- Da zatvaramo gradove, trebalo bi prvo da zatvorimo Ćupriju - ukazao je on.

Vučić je izrazio zadovoljstvo što u gerontološke centre nije ušao koronavirus i što je kod nas najveći broj zaraženih mlađe životne dobi, pa lakše podnose bolest. Zaraza najteže pogađa one koji su bolesni i starije, a s tim u vezi poručio je načelniku Generalštaba Vojske Srbije Milanu Mojsilovića da „ni ptica, ni muva ne smeju da uđu“ u gerontološke centre.

- Moja molba građanima Srbije svih starosnih doba glasi - nemojte da izlazite iz kuće! Bezbroj puta ćemo ponavljati taj apel. To je jedini način da sačuvate sebe i svoje bližnje - naglasio je on.

Predsednik Srbije saopštio je da će u narednih desetak dana u Srbiju biti dopremljeno još nekoliko stotina respiratora, a da je širom Srbije već raspoređeno 135 transportnih respiratora. Ovo predstavlja veliku uspeh, jer je sada na svetskom tržištu veoma teško doći do medicinske opreme.

- Sinoć smo dobili 120.000 epidemioloških maski koje se sada dele zdravstvenim ustanovama širom Srbije, sutra 3,5 miliona, a u naredna tri dana još 15 miliona epidemioloških maski - rekao je Vučić.

Respiratori mogu da spasu mnoge živote i njihov nedostatak osećaju i Njujork i Nemačka i mnogi drugi gradovi.

- Što se respiratora tiče, na svetskom tržištu u toku je opšta otimačina za ove aparate, ne vredi ni ugovor ni plaćanje unapred, jer prodavci odbijaju da potpisuju ugovore sa penalima za neispunjavanje, nego robu prodaju za veću cenu, a vama samo vrate pare. Srećom, mi imamo prijateljske odnose sa Kinom pa imamo prioritet u isporuci - rekao je Vučić.

On je saopštio da imamo značajno više kliničkih respiratora, kao i da je skoro svako mesto dobilo transportne respiratore, kako pacijenti ne bi umirali na putu za veće zdravstvene centre.

- Mi smo mnogo ovih mašina nabavili, ali još veliki broj čekamo. U avionu koji je sinoć sleteo bilo je 70 kliničkih respiratora, i to smo raspodelili. Dvadeset Nišu, deset Kagujevcu i deset Zemunskoj bolnici, a deset smo ostavili na čekanje da možemo da damo nekim drugim gradovima - rekao je Vučić.

- Drvar, Petrovac, Grahovo i Glamoč nemaju respiratore, trudimo se da sve to pokrijemo koliko je moguće - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je najveća obaveza Srbije Republika Srpska, kojoj pored respiratora nedostaje i osnovna zdravstvena oprema i da će Beograd učiniti sve da im se pomogne, i to besplatno.

- Molimo sve Srbe da se pridržavaju mera koje je propisala Vlada Srbije. Pomažemo na sve načine, a na severu će moći da kupe sve što im je potrebno - rekao je on i naveo da će za dva dana na severu Kosova i Metohije biti stabilizovano i tržište brašna.

- Ulazimo u 22. dan sa sedam žrtava. Iako to deluje strašno, dobro se držimo. Pokazuje se da smo gotovo šest do sedam dana usporili prenošenje virusa.

Doktor je kazao da je ovo četvrta nedelja epidemije, kad je najjače ubrzanje, a da u petoj polako dolazi do vrha.

Dr Goran Stevanović

POSTOJE JASNI KRITERIJUMI ZA TESTIRANJE NA KORONU

Građani koji žele da se testiraju jer su zabrinuti za svoje zdravlje, a nemaju simptome zaraze koronavirusom, još uvek neće biti testirani, izjavio je direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Goran Stevanović i naglasio da postoje jasni kriterijumi za testiranje na Kovid-19.

foto: Marina Lopičić

- Tek kada testiramo sve one koji imaju simptome, one koji su bili u direktnom kontaktu sa zaraženima koronavirusom ili dolaze iz područja koja su žarišta Kovida-19, onda možemo da krenemo da trošimo testove na one koji su zabrinuti - rekao je Stevanović.