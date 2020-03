AMBASADORKA SRBIJE U ŠPANIJI OTKRIVA: Pretvaraju klizališta u mrtvačnice, ali Španci i dalje ne shvataju 1 stvar

Ambasadorka Srbije u Španiji Katarina Lalić izjavila je danas da je prema najnovijim podacima u toj zemlji zaraženo 65.000, a preminulo 5.000 građana od virusa korona, navodeći da je ovo najteža situacija koja je zadesila Španiju od građanskog rata.

Ambasadorka kaže da u Španiji ima oko 5.000 srpskih državljana i da za sada nema zvaničnih podataka da je neko od njih zaražen koronom. Možda, napominje, ima par slučajeva nezvanično, ali ih za sada niko o tome nije zvanično obavestio. U Španiji, navodi, ima oko 160 srpskih turista, ali nisu skoncentrisani na jednom mestu već ih ima svuda, u Barseloni, Kanarskim ostrvima... "Za sad su svi dobro, smešteni. Bilo je doneta odluka da će zatvoriti sve hotele i objekte do 26.marta, međutim Ministarstvo spoljnih poslova nas je obavestilo za spisak hotela u kojima će moći da budu smešteni", rekla je Lalić. Lalić je kazala da je u Španiji vanredno stanje uvedeno 13.marta kada je već bilo 4.200 zaraženih i 120 preminulih.

“Dobro je da je u Srbiji vanredno stanje uvedeno kada je bilo samo 45 zaraženih i nije bilo preminulih, jer je jako bitno da se dobije na vremenu. Mislim da se krenulo na vreme. Već postoji bolnica na Sajmu, a u Španiji se tek sada prave takve bolnica kada ima 65.000 zaraženih”, rekla je Lalić u telefonskoj izjavi za TV Prva. Kaže da i dalje u Španiji ne dopire ljudima do svesti koliko je situacija ozbiljna sve dok se neko u njihovoj blizini ne zarazi.

“U bolnicama je potresno, jedne su već u kolapsu, druge su pred kolapsom, ljudi leže po podovima. Ranije su osposobili hotele da budu bolnice, ali to nije bilo dovoljno, sada se sajamski prostor pretvara u bolnicu sa oko 1.300 ležajeva”, navela je Lalić.

foto: EPA/Madrid Regional Government

Ona je objasnila da se na posao ide samo uz potvrdu firme i da je od trenutka uvođenja vanrednog stanja omogućeno građanima samo da idu do prodavnice i apoteke. Između gradova takođe nema kretanja, osim uz specijalnu potvrdu. “Dramatična je situacija, jer oko 15 odsto zaraženih su medicinski radnici. Nemaju adekvatnu opremu, maske, mantile, rukavice, nedostaje im puno medicinskog materijala, respiratora. Najavili su mogućnost da će danas usvojiti odluku da će moći da se zaposljavaju stranci jer više nema ko da radi”, rekla je Lalić. Kako je navela, niko ne može sa sigurnošću da kaže kako će se dalje odvijati situacija, može da krene pad broja zaraženih, ali se očekuje možda još veći pritisak na bolnice. Prema njenim rečima, skoro polovina zaraženih je u Madridu, a od ukupnog broja preminulih 5.000, oko 1.100 njih je umrlo u domovima za stare. “To su potresne, zastrašujuće slike, to se dešava u privatnim domovima gde nije bilo medicinskog osoblja. Pogrebna preduzeća nemaju više ni kapacitet da preuzmu posmrtne ostatke”, rekla je ona. Dodala je da je “ledena palata”, odnosno klizalište zbog niske temperature pretvoreno u mrtvačnicu, ali, kako kaže, ni to nije dovoljno, i sada će morati još jednu mrtvačnicu da otvore.

Kurir